Liverpool ofrece 100 millones por este jugador que busca ganar el Mundial 2026 por una promesa a su hermana fallecida

Yan Diomande se convirtió en una de las grandes historias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero de Costa de Marfil, actual jugador del RB Leipzig, aparece en el radar de Liverpool después de una oferta que rondaría los 100 millones de euros. Sin embargo, su presente no se explica únicamente desde el mercado europeo.

El atacante marfileño también disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una motivación personal muy fuerte. Antes del torneo, Diomande publicó una carta dedicada a Roxane, su hermana fallecida a los 15 años, en la que reveló el peso emocional que carga cada vez que entra a una cancha.

Liverpool ofrece 100 millones por Yan Diomande, figura de Costa de Marfil

De acuerdo con diversos reportes internacionales, Liverpool habría presentado una propuesta de 100 millones de euros por Yan Diomande, una cifra compuesta por 90 millones fijos y 10 millones en variables. El RB Leipzig, dueño de su carta, habría rechazado la primera oferta por una de sus principales joyas.

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El interés no aparece aislado. Sky Sports también había informado que Liverpool hizo contacto con el club alemán por el atacante de 19 años, mientras que PSG se mantiene como otro de los equipos atentos a su situación. La justa veraniega terminó de elevar su exposición internacional.

Diomande llegó al RB Leipzig después de su paso por Leganés y en poco tiempo se instaló como uno de los futbolistas jóvenes más seguidos de Europa. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por banda lo pusieron en una lista de mercado donde ya aparecen clubes de primer nivel.

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La promesa de Yan Diomande a su hermana fallecida

Más allá de los millones, la historia de Diomande tomó otra dimensión por la carta que escribió para Roxane. En el texto publicado en The Players’ Tribune, el jugador recordó a su hermana menor, quien murió a los 15 años, y contó el dolor que le provocó recibir la noticia mientras intentaba abrirse camino en el futbol.

El delantero explicó que Roxane fue una de las primeras personas que creyó en él. Según relató, ella confiaba en que algún día jugaría un Mundial y se convertiría en futbolista profesional. Por eso, el jugador sostiene que cada partido tiene una carga especial.

En uno de los pasajes más fuertes, Diomande reconoce que durante mucho tiempo sintió culpa por no haber podido protegerla. Esa herida personal se transformó en una promesa deportiva: competir por Costa de Marfil y llevar su recuerdo a la máxima escena del futbol.

Yan Diomande busca hacer historia con Costa de Marfil en el Mundial

Costa de Marfil llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una generación capaz de competir ante rivales de alto nivel. En ese contexto, Diomande se transformó en una de sus principales cartas ofensivas y en uno de los nombres que más atención genera fuera de África.

Su actuación en la Copa del Mundo no solo puede marcar el camino de su selección, sino también definir su futuro inmediato. Liverpool lo sigue de cerca, PSG no se baja de la carrera y RB Leipzig sabe que tiene en sus manos a uno de los talentos con mayor proyección del torneo.

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Cuánto vale Yan Diomande y qué equipos lo quieren

El valor de Diomande ya se mueve en cifras de élite. La posible oferta de Liverpool por 100 millones de euros refleja el impacto que tuvo su crecimiento en Europa y su aparición como figura de Costa de Marfil en la cita mundialista. Según Transfermarkt, su carta está tasada en 90 millones de euros, pero desde Alemania solicitarían hasta 120 millones de euros por su venta.

Por ahora, RB Leipzig mantiene una postura firme y no parece dispuesto a desprenderse fácilmente del atacante. Pero el mercado puede cambiar después del torneo, sobre todo si Diomande sostiene su nivel y consigue avanzar con Costa de Marfil.

Mientras los clubes europeos analizan una operación millonaria, el jugador tiene otro objetivo inmediato. Ganar, competir y cumplir con la promesa que le hizo a su hermana. En plena Copa del Mundo, Yan Diomande juega por Costa de Marfil, pero también por Roxane.