CONFIRMADO: Chivas anuncia refuerzo con pasado del América para el Clausura 2026

Mayra Pelayo llega a Chivas como un fichaje que genera ilusión por su calidad, pero también cierta cautela debido a su reciente estado físico tras una fuerte lesión. Aun así, su trayectoria y el nivel mostrado explican por qué el club decidió apostar por ella rumbo al Clausura 2026.

Mayra Alejandra Pelayo-Bernal nació en California en 1997, hija de padres mexicanos, lo que le permite jugar con el Rebaño. Se formó en el futbol universitario de Estados Unidos con las Florida Gators, una de las instituciones más competitivas del país. Esa etapa fortaleció su base física y táctica, elementos que hoy se reflejan en su estilo de juego.

Su carrera profesional en el futbol mexicano inició en el América, donde entre 2020 y 2022 mostró momentos interesantes, aunque sin consolidarse como figura y tampoco levanto títulos. Su mejor versión apareció con Xolos de Tijuana entre 2023 y 2025, periodo en el que se convirtió en la referente ofensiva del equipo y ganó presencia constante en la Selección Mexicana.

El punto más alto de su impacto internacional llegó en la Copa Oro W 2024, cuando marcó el gol que selló el 2-0 de México sobre Estados Unidos. Fue un disparo de media distancia que terminó en el ángulo y que incluso la llevó a ser nominada al Premio Marta al mejor gol del año.

Ese tanto no solo evidenció su calidad, sino que además rompió una racha de 14 años sin vencer a las estadounidenses, significó apenas la segunda victoria del Tri Femenil ante la máxima potencia mundial y puso fin al largo invicto que el conjunto norteamericano mantenía frente a rivales de Concacaf en su propio territorio.

Te puede interesar: Valen más de 27 millones y Gabriel Milito quiere contar con ellos para el Clausura 2026 en Chivas

El único aspecto que genera dudas es su estado físico

En marzo de 2025 sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior que la mantuvo fuera varios meses. Aunque ya está autorizada médicamente para iniciar la pretemporada, todavía debe recuperar ritmo competitivo, Chivas apuesta por su calidad, confiando en que podrá retomar el nivel mostrado en Tijuana.

En términos futbolísticos, Pelayo aporta elementos que al equipo le habían hecho falta. Tiene un disparo de larga distancia que puede abrir partidos y la versatilidad para jugar como extremo o detrás de la delantera, lo que libera carga creativa a jugadoras como Caro Jaramillo y complementa mejor a 'Licha' Cervantes.

Con su llegada Chivas manda un mensaje claro, quiere competir en la parte alta y recuperar el protagonismo en la Liga BBVA MX Femenil. Su experiencia en Selección y su crecimiento en los últimos años hacen que, si vuelve a su mejor nivel, pueda convertirse en una pieza clave del Clausura 2026.

Te puede interesar: ¡LIMPIA! América hace oficial dos bajas tras el Apertura 2025