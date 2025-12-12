Valen más de 27 millones y Gabriel Milito quiere contar con ellos para el Clausura 2026 en Chivas

Así como se habla que Chivas podría fichar a algunos jugadores para ser el mejor equipo del Clausura 2026 , ahora se conoció que el equipo renovaría a dos jugadores que tienen un valor de mercado de más de 27 millones de pesos para contar con ellos en el próximo torneo. Ambos se han destacado con Gabriel Milito y sería suficiente para convencer al entrenador.

De acuerdo a la información del periodista Jon Barbon, los futbolistas Omar Govea y Fernando Rubén ‘Oso’ González seguirán en el Rebaño Sagrado durante el 2026, a pesar de que algunas especulaciones los ponían fuera de la institución. No obstante, el entrenador argentino los hizo rendir y por eso continuarán el próximo año (en el cual Chivas se sienta amenazado) .

Chivas se quedaría a Omar Govea.|Jafet Moz/Jafet Moz

Estos serían apenas algunos de los movimientos que se verían en el equipo de Gaby Milito durante este fin de año y el comienzo de 2026. Parece que el equipo de Guadalajara buscará competir al máximo en el próximo torneo y sueña con quedarse con el título de la Liga BBVA MX.

Los números de Omar Govea en Chivas y en la última temporada

De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio especializado en números de los jugadores, las estadísticas de Omar Govea en Chivas de Guadalajara son estas:

Partidos totales: 28

Partidos en el Apertura 2025: 13

Encuentros como titular: 17

Duelos en el XI inicial en el Ap. 2025: 13

Goles totales convertidos: 1

Goles en el Apertura 2025: 1

Asistencias totales: 0

Asistencias en este torneo: 0

Tarjetas totales: 3 amarillas y ninguna roja

Amonestaciones y expulsiones en el Ap. 25: 2 amarillas

Las estadísticas del Oso González en Chivas de Guadalajara

Rubén González en Chivas

Según el mencionado sitio, Fernando Rubén González tiene los siguientes números con la playera de las Chivas de Guadalajara: