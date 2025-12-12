Valen más de 27 millones y Gabriel Milito quiere contar con ellos para el Clausura 2026 en Chivas
Chivas de Guadalajara renovará a dos jugadores que se afianzaron con el entrenador argentino
Así como se habla que Chivas podría fichar a algunos jugadores para ser el mejor equipo del Clausura 2026 , ahora se conoció que el equipo renovaría a dos jugadores que tienen un valor de mercado de más de 27 millones de pesos para contar con ellos en el próximo torneo. Ambos se han destacado con Gabriel Milito y sería suficiente para convencer al entrenador.
De acuerdo a la información del periodista Jon Barbon, los futbolistas Omar Govea y Fernando Rubén ‘Oso’ González seguirán en el Rebaño Sagrado durante el 2026, a pesar de que algunas especulaciones los ponían fuera de la institución. No obstante, el entrenador argentino los hizo rendir y por eso continuarán el próximo año (en el cual Chivas se sienta amenazado) .
Estos serían apenas algunos de los movimientos que se verían en el equipo de Gaby Milito durante este fin de año y el comienzo de 2026. Parece que el equipo de Guadalajara buscará competir al máximo en el próximo torneo y sueña con quedarse con el título de la Liga BBVA MX.
Los números de Omar Govea en Chivas y en la última temporada
De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio especializado en números de los jugadores, las estadísticas de Omar Govea en Chivas de Guadalajara son estas:
- Partidos totales: 28
- Partidos en el Apertura 2025: 13
- Encuentros como titular: 17
- Duelos en el XI inicial en el Ap. 2025: 13
- Goles totales convertidos: 1
- Goles en el Apertura 2025: 1
- Asistencias totales: 0
- Asistencias en este torneo: 0
- Tarjetas totales: 3 amarillas y ninguna roja
- Amonestaciones y expulsiones en el Ap. 25: 2 amarillas
Las estadísticas del Oso González en Chivas de Guadalajara
Según el mencionado sitio, Fernando Rubén González tiene los siguientes números con la playera de las Chivas de Guadalajara:
- Partidos totales: 134
- Partidos en el Apertura 2025: 12
- Encuentros como titular: 90
- Duelos en el XI inicial en el Ap. 2025: 12
- Goles totales convertidos: 1
- Goles en el Apertura 2025: 0
- Asistencias totales: 2
- Asistencias en este torneo: 0
- Tarjetas totales: 25 amarillas y 3 rojas
- Amonestaciones y expulsiones en el Ap. 25: 2 amarillas y una roja.