¡LIMPIA! América hace oficial dos bajas tras el Apertura 2025

Luego de cerrar su participación en el World Sevens Football, el América Femenil ha iniciado su reestructuración para el Clausura 2026 confirmando la salida de dos jugadoras extranjeras. Annie Karich y Jordan Brewster, cuyos préstamos han concluido, regresarán a sus clubes en la liga de los Estados Unidos, dejando vacantes importantes en la defensa del conjunto de Coapa.

La baja más sensible es la de Annie Karich. La jugadora estadounidense se consolidó como titular indiscutible y una de las futbolistas más destacadas de la plantilla, gracias a su versatilidad para actuar como central y su inteligencia táctica para sacar el balón desde atrás. Su partida obligará a un replanteamiento profundo en la zaga. La directiva no descarta intentar su regreso en el futuro, ya sea mediante un nuevo préstamo o una operación definitiva.

¡GRACIAS, JORDAN!

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Que lleguen nuevos desafíos y metas cumplidas en tu camino. 🦅✨ pic.twitter.com/vuVYEFMpMc — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 9, 2025

¡GRACIAS, ANNIE!

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Que vengan nuevos retos y sueños cumplidos; aquí siempre tendrás un lugar. 🦅✨ pic.twitter.com/P3SPedWSMG — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 9, 2025

Por otro lado, Jordan Brewster también retorna al Bay FC tras una temporada con minutos limitados. Aunque mostró disciplina cuando fue alineada, el estratega Ángel Villacampa priorizó a otras opciones como Annia Mejía y Chidinma Okeke en la última línea.

Estas salidas, sumadas a la ya confirmada de Nicki Hernández, marcan el inicio de una remodelación defensiva. El club ya trabaja en refuerzos, estando cerca la llegada de defensas provenientes del futbol brasileño. Se esperan más movimientos, tanto altas como bajas, para recomponer un sector que busca mayor solidez de cara al próximo torneo.

