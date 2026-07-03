CONFIRMADO: El antepenúltimo calificado a los octavos de Final del Mundial 2026

La selección de Egipto logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras eliminar a Australia en un emocionante partido disputado en el Estadio de Dallas, de Texas.

El encuentro de dieciseisavos de final mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, culminando con un dramático empate uno a uno en el tiempo reglamentario que obligó a definir al ganador mediante la vibrante y definitiva tanda de penales.

El desarrollo táctico del importante juego mundialista fue sumamente parejo. Los egipcios tomaron la delantera rápidamente y abrieron el marcador al minuto trece de la primera mitad, gracias a una excelente anotación de Emam Ashour. Sin embargo, el conjunto australiano no bajó los brazos y mantuvo la constante presión.

Su enorme esfuerzo rindió frutos durante la segunda parte, exactamente al minuto cincuenta y cinco, cuando un desafortunado autogol del defensa egipcio Mohamed Hany emparejó las acciones. A pesar de las llegadas de ambas escuadras en el tiempo regular y también durante la prórroga, el intenso empate persistió.

Finalmente, el ansiado boleto a la siguiente ronda se decidió desde los once pasos. En esta instancia decisiva, la escuadra egipcia demostró mucho mayor temple y puntería.

Egipto se impuso con un marcador final de cuatro a dos en los penales, asegurando así su continuidad en el torneo. Con este espectacular triunfo, el muy sólido equipo egipcio avanza firme a la siguiente fase, dejando definitivamente a Australia fuera de la máxima competición internacional del fútbol mundial.

