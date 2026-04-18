Confirmado: El portero que sustituirá a Keylor Navas en el Clausura 2026

Tras la victoria de Pumas de la UNAM por 2-0 ante Atlético de San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026, el conjunto dirigido por Efraín Juárez sufrió dos bajas importantes por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, el estratega universitario tendrá que buscar alternativas desde el banquillo.

Uno de los jugadores amonestados fue el portero estrella de Universidad Nacional, Keylor Navas, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla y no verá acción en la Jornada 16, en la fecha doble ante los Bravos de Juárez desde el Estadio Olímpico Universitario.

El arquero ha demostrado un gran nivel, siendo factor clave para que Pumas se encuentre momentáneamente en la segunda posición de la tabla general (momentáneamente), registrando 35 partidos defendiendo la portería universitaria. A pesar de esto, un canterano tomará la oportunidad para recuperar confianza bajo los tres postes.

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¿Quién será el sustituto de Keylor Navas?

Será el regreso al arco de Pablo Lara, portero canterano de Pumas, quien había sido titular tras la salida de Julio González y antes de la llegada de Navas. Sin embargo, el joven arquero de 20 años cometió errores muy marcados que le costaron puntos al equipo antes de la incorporación del guardameta tico.

Ahora, el portero mexicano tendrá una segunda oportunidad para demostrar sus habilidades y cerrar el amargo capítulo que vivió en sus inicios como titular con Pumas. Incluso, antes de la renovación de Navas, varios reportes señalaban que Lara es de la máxima confianza de la directiva y el cuerpo técnico, perfilándose como el futuro titular del equipo.

Pumas llega a la Jornada 16 con una gran racha, donde solo ha perdido un partido a lo largo del Clausura 2026, demostrando un alto nivel tanto de local como de visitante. Recibirá a FC Juárez el próximo martes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario, donde buscará sumar puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla general y así recibir los partidos de vuelta de la liguilla en casa.

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