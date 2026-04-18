OFICIAL: Keylor Navas es baja de Pumas para la Jornada 16 del Clausura 2026

Keylor Navas es baja de Pumas. Luego de la victoria frente al Atlético de San Luis en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, el portero de Costa Rica no va a estar disponible para el duelo de la Fecha 16 frente a los Bravos de Juárez.

Durante el partido en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, Keylor Navas fue amonestado, recibiendo su quinta tarjeta amarilla en la presente campaña y motivo por el que va a ser suspendido un compromiso a media semana durante la fecha doble.

Como jugador del Club Universidad Nacional, Keylor Navas tiene registro de 35 partidos defendiendo el arco del cuadro del Pedregal, marcando 10 porterías en cero y recibiendo 44 anotaciones entre juegos de Liga BBVA MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

Durante la presente campaña, el guardameta de 39 años de edad ha sido titular en los 15 encuentros que ha disputado la escuadra de la UNAM. Actualmente y a falta de que culmine la Jornada 15, Pumas se ha colocado en el segundo puesto de la tabla general a espera de los resultados de otros partidos.

Para la Jornada 16, el equipo dirigido por Efraín Juárez se mide a los Bravos el martes 21 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Posteriormente, cierran la Fase Regular del campeonato visitando a Pachuca en la Fecha 17 el 25 de abril a las 17:00 horas. El Club Universidad Nacional ya se encuentra clasificado a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.