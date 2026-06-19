CONFIRMADO: El NUEVO DT de Pumas para el Apertura 2026

De cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Pumas ya tiene acuerdo con su nuevo entrenador. Luego de la salida de Efraín Juárez tras perder la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en el Club Universidad Nacional ya hay un principio de acuerdo con otro estratega para encarar la siguiente campaña.

A falta de un anuncio oficial, Esteban Solari va a llegar al banquillo de Pumas luego de haber estado al frente de Pachuca. El estratega argentino estuvo con los 'Tuzos' durante 23 partidos, mismos en los que tuvo un registro de 13 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Incluso, en el Torneo Clausura 2026, el Pachuca fue eliminado por la escuadra del Pedregal en la instancia de semifinales.

Con Efraín Juárez lejos del conjunto auriazul, el equipo de la UNAM empieza un nuevo proyecto. Y es que el DT mexicano fue anunciado como entrenador del Győri ETO Football Club, escuadra de la Primera División de Hungría. Al frente de Pumas, el entrenador de 38 años de edad vio una racha de 60 partidos dirigidos con registro de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas, dejando al equipo de una forma sorpresiva luego de que de acuerdo al propio entrenador, el Club Universidad Nacional no quiso extender su contrato tras perder la Final en el Estadio. Olímpico Universitario.

Ahora, con Esteban Solari al frente, el argentino conoce a la institución, pues fue jugador de Pumas entre 2007 y 2008. Jugando en el equipo de la UNAM, el exdelantero hizo 25 goles en 40 partidos disputados con los auriazules.