CONFIRMADO: Oferta del América por Campaz habría sido RECHAZADA por Rosario Central

Novela de esas que nos gustan en pleno mercado de transferencias post Copa Mundial de la FIFA 2026. América, Rosario Central y Jáminton Campaz involucrados en una operación que de momento aún no se cierra. Las Águilas buscarían hacerse de la carta del extremo colombiano, él quiere llegar a la Liga MX y el club argentino quiere más dinero a pesar de que en unos meses se puede ir como agente libre el futbolista y quedarse con las manos vacías.

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Desde suelo sudamericano surge la información de que el club de Coapa habría puesto 3.5 millones de dólares por hacerse de los servicios de Campaz. La propuesta habría sido rechazada por la directiva de Central, señalando que es poco el monto que se ofrece por el mundialista en la pasada Copa del Mundo y ahora, Jáminton se niega a entrenar para forzar su salida del equipo argentino y firmar con las Águilas de Guillermo Almada.

Si América se espera.......

El ex jugador de Gremio de Porto Alegre tiene vínculo hasta diciembre de 2026 con Rosario Central, por lo que de no renovar con el club argentino o fichar con algún club este mismo verano se iría gratis sin dejar un solo dólar en las arcas del conjunto de Rosario. Según el portal especializado Transfermarkt, el futbolista de 26 años tiene un valor de 5.5 millones de euros.

Finalmente, el mercado de transferencias de la Liga MX se termina el viernes 11 de septiembre, por lo que hay todavía margen de tiempo para ver si las Águilas aprietan la operación o desisten de ir por el colombiano.