CONFIRMADO: Fecha y hora del Estados Unidos vs México, primer Clásico de la Concacaf de Rafael Márquez

No hay día que no llegue en la vida y ya hay fecha para el primer duelo contra Estados Unidos para la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Será el sábado 3 de octubre desde Glendale, Arizona cuando el cuadro de las Barras y las Estrellas se mida ante los pupilos del ex defensa central del FC Barcelona en una edición más del Clásico de la Concacaf.

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Fue justamente el conjunto estadounidense quien confirmó todos los detalles del cotejo ante la Selección Mexicana de Futbol. Será la casa de los Arizona Cardinals de la NFL la que aloje uno de los partidos más picantes del mundo futbolístico y será una dura prueba tanto para el renovado Mauricio Pochettino (vínculo hasta 2030 con Team USA) como para Rafael Márquez es esta etapa post Javier Aguirre.



Estados Unidos vs México



Fecha: Sábado 3 de octubre

Hora: 6:07 (hora de la Ciudad de México)

Estadio: State Farm en Glendale, Arizona

Cabe destacar que, Estados Unidos y México compartirán a dos rivales en la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Los dos gigantes de la Concacaf se verán las caras con Perú y Chile. Por su parte, el cuadro estadounidense se medirá con la Canadá de Alphonso Davies, mientras que, el cuadro tricolor iniciará su actividad frente a Colombia.

Partidos amistosos de México en Fecha FIFA (septiembre-octubre)