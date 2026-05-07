CONFIRMADO: Presentan al nuevo DT del Atlante para el Apertura 2026

Este jueves 7 de mayo, desde las instalaciones del nuevo Estadio Banorte, la directiva del Atlante hizo oficial la presentación de Miguel Herrera como nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcando así una nueva etapa en el regreso del club al máximo circuito del balompié mexicano.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes Emilio Escalante, Emilio Escalante Jr., Miguel Herrera y Jorge Santillana. En el acto, la directiva destacó el retorno del equipo a la Ciudad de México y su regreso al Estadio Banorte, inmueble que forma parte de la historia institucional del club, además de remarcar el objetivo de competir en esta nueva etapa dentro de la Primera División.

Nuestro VP Emilio Escalante G., y nuestro Presidente Deportivo, Jorge Santillana hablan de la importancia de la llegada de Miguel Herrera al timonel del equipo y el compromiso con la afición en este regreso al máximo circuito.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/JVdoRr3W6D — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 7, 2026

Por su parte, Miguel Herrera agradeció a la familia Escalante por la oportunidad de integrarse al proyecto deportivo del Atlante y señaló que asume el cargo con el compromiso de estructurar un equipo competitivo para afrontar el Apertura 2026. El estratega también reconoció el respaldo de la afición en esta nueva etapa.

A la par de la presentación oficial, el conjunto azulgrana también compartió en redes sociales distintos mensajes relacionados con su regreso al Estadio Banorte, como parte de la estrategia de comunicación rumbo a su reaparición en la Liga MX.

En este recinto, donde forjó su primer gran clásico contra el Necaxa, buscarán que el "Equipo del Pueblo" vuelva a la grandeza del futbol mexicano frente a los clubes de la capital.

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¿Una revancha para Miguel Herrera? 🤔



El nuevo DT de Atlante habla sobre si es otra oportunidad por su última etapa como entrenador, además mencionó el arduo trabajo que se ha hecho con los ‘Potros de Hierro’ 🐴 pic.twitter.com/1nfhf5TSaD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 7, 2026

¿Cuándo es el debut oficial del Atlante en la Liga BBVA MX?

De acuerdo con los reportes más recientes, el debut oficial del Atlante en su regreso al máximo circuito está programado para el viernes 17 de julio, fecha en la que comenzará el torneo Apertura 2026, apenas dos días antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

¡NUESTRA NUEVA CASA ES TV AZTECA DEPORTES! 📺⚽



A partir del siguiente torneo, los latidos azulgranas se escuchan en todo el país a través de la señal de TV Azteca. ¡Prepárate para los viernes de fútbol!#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/CZQv38rL6z — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 27, 2026

Además, durante la conferencia de prensa en la que se confirmó que TV Azteca será la televisora oficial para la transmisión de sus partidos, también se informó que el Atlante disputará sus encuentros como local todos los viernes a las 21:00 horas, como parte de la planeación del club para esta nueva etapa en Primera División para llamar la atención de nuevas audiencias.