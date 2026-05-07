ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey anuncia bombazo proveniente de Europa

A través de sus redes sociales, Rayados de Monterrey confirmó la llegada de Dennis te Kloese como su nuevo Presidente Deportivo, movimiento con el que la institución busca reforzar su estructura y darle forma a un nuevo proyecto rumbo al Apertura 2026.

La directiva albiazul explicó que esta decisión forma parte de una reestructuración deportiva con visión a largo plazo, apostando por una figura con experiencia internacional y amplio conocimiento del futbol mexicano.

Desde este momento, Te Kloese ya participa en la toma de decisiones del club y se espera que arribe a Monterrey en los primeros días de junio para comenzar formalmente su gestión integral a partir del 1 de julio.

En el comunicado, el presidente del Consejo de Administración del club, Manuel Filizola, destacó que el objetivo es fortalecer el rumbo del equipo y construir una plantilla que vuelva a competir por los máximos objetivos, respaldando tanto a Dennis como a Walter Erviti dentro de esta nueva etapa institucional.

"En el Club de Futbol Monterrey tenemos muy claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Dennis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra Afición", informó el club regiomontano.

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¿Quién es Dennis te Kloese?

Dennis te Kloese es uno de los ejecutivos deportivos más reconocidos en la industria del futbol. Nacido en Bussum, Países Bajos, construyó una carrera importante como directivo tras una breve etapa como futbolista profesional.

Su recorrido incluye etapas clave dentro de la Federación Mexicana de Futbol, donde fue Director de Selecciones Nacionales y formó parte del proceso que derivó en la medalla de oro olímpica de México en Juegos Olímpicos de Londres 2012. También trabajó en Chivas y Tigres, además de dirigir proyectos internacionales con LA Galaxy y Feyenoord.

Con el club neerlandés logró títulos importantes como la Eredivisie, la Copa y la Supercopa de Países Bajos, consolidando un modelo deportivo competitivo y de exportación de talento.

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Te Kloese tendría en la mira a Matías Almeyda para el banquillo

Con la llegada de Dennis te Kloese, uno de los primeros movimientos importantes sería la elección del nuevo director técnico de Rayados. De acuerdo con distintos reportes, el principal candidato para asumir el banquillo regio sería Matías Almeyda.

El estratega argentino, recordado por su exitoso paso con Guadalajara y su reciente experiencia en Europa, encajaría en el perfil que busca la nueva directiva: un entrenador con carácter, manejo de grupo y una idea clara de juego. En Rayados, la expectativa es alta y la reestructuración ya comenzó.

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