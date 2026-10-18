Mientras Henry Martín gana 3.5 millones en América, el salario de Raúl Jiménez en Wolverhampton

Henry Martín avivó aún más la pelea por ser el delantero centro titular de la Selección Mexicana tras su reciente anotación ante Club León. Las lesiones y los bajos rendimientos han puesto en duda la posición de ‘9’ dentro del equipo de Rafael Márquez y el atacante del América se posiciona como una posible alternativa para los próximos compromisos del equipo nacional. Sin embargo, en esta ocasión vamos a realizar una comparación distinta.

Raúl Jiménez es el delantero titular de México bajo las órdenes de Rafa Márquez, pero las lesiones lo mantendrán alejado del equipo por un largo tiempo. En este contexto, surgió una duda: ¿quién gana más entre Raúl y Henry Martín? Lo cierto es que este último cuenta con la nómina salarial más alta del América, cobrando unos 3.5 millones de dólares al año, es decir, 64.7 millones de pesos aproximadamente.

¿Cuánto gana Raúl Jiménez en Inglaterra?

Si bien es cierto que la Liga BBVA MX suele pagar muy bien a sus jugadores, el ‘Lobo de Tepeji’ recibe un salario mucho mayor en Inglaterra. De acuerdo a la plataforma especializada Capology, Raúl Jiménez recibe 8.6 millones de dólares por temporada jugando para el Wolverhampton de la Segunda División. Estos números equivalen a poco más de 159 millones de pesos por año, una cifra descomunal.

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Raúl se posiciona como el futbolista mejor pagado del Wolves gracias a su experiencia y su capacidad goleadora ya probada en el futbol inglés. De esta manera, la diferencia con Henry es abrumadora: 5.1 millones de dólares separan los ingresos del futbolista del América con Jiménez, es decir, más de 94.3 millones de pesos al año. Sin embargo, es una realidad que Inglaterra es uno de los países que mejores salarios ofrece a sus jugadores en Europa.

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Los números de Henry Martín y Raúl Jiménez en 2026

Más allá de la diferencia salarial, Henry Martín atraviesa un buen momento frente al arco. Con su reciente anotación ante León, el capitán del América llegó a siete goles en el Apertura 2026. Su actuación también incluyó una asistencia para Carlos Álvarez en la victoria por 5-3 de las Águilas.

Cómo va Henry Martín en el campeonato de goleo|Crédito: @ClubAmerica / X

Por su parte, Raúl Jiménez registra tres goles y una asistencia en nueve partidos con Wolverhampton durante la temporada 2026-2027, contando Championship y Copa de la Liga. Todas sus anotaciones llegaron en el campeonato de Segunda División, donde disputó seis encuentros antes de quedar fuera por lesión.

De esta manera, el delantero del América lleva más goles en sus respectivas competencias de liga durante este segundo semestre. Mientras Henry busca mantener su ritmo goleador, Jiménez deberá recuperarse para volver a competir por un lugar en la Selección Mexicana.