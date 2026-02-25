CONFIRMADO: River Plate tendría a su nuevo técnico con pasado triunfador en la Liga BBVA MX; ¿es Gabriel Milito de Chivas?

Un conocido del futbol mexicano llegaría al banquillo de River Plate; Eduardo Coudet. El director técnico argentino dejaría la disciplina del Alavés en España y firmaría con el cuadro Millonario tras la renuncia de Marcelo Gallardo hace unos días. Con ello, el famoso 'Chacho' dejaría a su 'suerte' al conjunto albiazul en plena temporada y con la lucha por el no descenso al rojo vivo.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, el club argentino y el estratega de la misma nacionalidad ya habrían llegado a un pacto tanto en lo económico como en la duración del vínculo, por lo que solo faltaría arreglar su salida del Alavés mediante una negociación o una rescición de contrato. Cabe destacar que, el equipo ibérico está en la décimo cuarta posición de la tabla general con 27 puntos, a solo tres de puestos de descenso, por lo que parece que no será nada fácil su despedida y menos a estas alturas de la temporada.

Respira Chivas.... de momento

Con el nombre de Coudet en el radar de River Plate, el Rebaño Sagrado puedo estar tranquilo para que no tienten a Gabriel Milto desde su país natal. De hecho, diversos reportes de medios sudamericanos colocaban al actual estratega de las Chivas de Guadalajara para tomar el puesto que dejó el 'Muñeco'.

Será cuestión de días para que el Millonario de a conocer a su nuevo estratega en este inicio de semestre y empezar una nueva era ya sin uno de sus mejores técnicos en toda su historia. Gallardo dirigirá un partido más este jueves 26 de febrero en punto de las 4:30 en el Monumental ante Banfield, en el que se espera una muy emotiva despedida al estratega ganador de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid.