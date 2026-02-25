Borró casi todo de su Instagram… Kevin Mier desata las alarmas en Cruz Azul

Durante meses, el nombre de Kevin Mier ha orbitado alrededor de una misma pregunta: ¿seguirá siendo el dueño del arco en Cruz Azul cuando esté al cien por ciento?

El colombiano, que llegó a consolidarse como uno de los porteros más determinantes de la Liga MX, vio interrumpido su ascenso por una fractura de tibia que lo alejó de las canchas durante un periodo largo e incierto. Lo que parecía una ausencia prolongada terminó siendo una recuperación ejemplar. Su regreso se adelantó varias semanas y volvió a entrenar antes de lo previsto.

Pero el futbol no espera a nadie, y en su ausencia, Andrés Gudiño levantó la mano. No sólo cumplió. Se adueñó del arco. Sus actuaciones le dieron estabilidad al equipo y lo colocaron incluso en el radar de Javier Aguirre rumbo al próximo Mundial. No es un detalle menor.

Eso abre una duda incómoda para Nicolás Larcamón: Devolverle la titularidad o respetar el gran trabajo de Gudiño y dejarlo bajo los tres palos.

De momento, la intención inicial del cuerpo técnico es clara: que Mier recupere ritmo en la Sub-21 antes de volver a competir por el puesto en el primer equipo. Sin embargo, en las últimas horas ocurrió algo en redes sociales que ha desatado el pánico en los aficionados de La Máquina.

El movimiento digital que encendió las alarmas

En medio de esa incertidumbre deportiva, el arquero decidió hacer un ajuste radical en su cuenta de Instagram. Eliminó su foto de perfil y borró prácticamente todas las publicaciones relacionadas con Cruz Azul. Sólo dejó dos imágenes de hace casi dos años, cuando recién aterrizaba en La Noria.

Lo único que permanece intacto es la promoción de su fundación, enfocada en apoyar a niños y adultos mayores en Colombia.

La acción no pasó desapercibida. Algunos aficionados la interpretaron como una señal. Otros la compararon con lo que hizo Mateusz Bogusz antes de salir del club.

¿Significa algo? No necesariamente. Cruz Azul no tiene urgencia de venderlo en el próximo mercado y, hasta ahora, el guardameta siempre manifestó sentirse cómodo en México. Incluso rechazó sondeos previos para continuar con el proyecto.

Por lo pronto, el plan es concreto: Kevin Mier será titular con la Sub-21 ante Monterrey este fin de semana. El regreso que se especuló ante Chivas fue postergado porque el cuerpo técnico consideró que era apresurado. Apenas en los últimos días completó entrenamientos y trabajos 11 contra 11.