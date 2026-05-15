ÚLTIMA HORA: Confirman nuevo entrenador para el Apertura 2026 para equipo de la Liga BBVA MX

Este jueves 14 de mayo del 2026, han confirmado en las redes sociales a un nuevo entrenador para el Apertura 2026 para equipo de la Liga BBVA MX.

César Luis Merlo fue el reportero encargado de detallar que el conjunto de Santos ya tendría definido a su nuevo entrandor para el Apertura 2026.

El entrenador que tendría Santos para el Apertura 2026

Merlo explicó que el nuevo entrenador de Santos sería el portugues Renato Paiva, el cual llegaría con un contrato por dos años.

"Renato Paiva es el nuevo de Santos Laguna. Todo acordado para que firme por 2 años. El portugués estará de regreso en la Liga MX, ya que será el nuevo técnico de Santos. Después de varias semanas de negociación, hay un acuerdo de palabra entre el club mexicano y el técnico. Actualmente, cruzan documentos para que el DT firme por dos años".

🚨Renato Paiva es el nuevo de Santos Laguna. Todo acordado para que firme por 2 años. #TratoHechohttps://t.co/QzZ9Qgymu8 pic.twitter.com/57YQl46Zh6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 15, 2026

Los números de Renato Paiva

Renato Paiva ha dirigido en la Liga BBVA MX con dos equipos: Club León y Toluca. A continuación, sus números:

Resumen general:



Partidos dirigidos: 56

Victorias: 25

Empates: 15

Derrotas: 16

Mejor resultado: Cuartos de final (Liguilla) en varios torneos.

Por equipo los números son así:

Con el Club León dirigió 18 partidos en los que logró conseguir 6 victorias, 4 empates, 8 derrotas, con un total de 25 goles a favor, 30 en contra.

En el Toluca, estuvo Clausura 2024 al mando del equipo en el Apertura 2024 en los que dirigio un total de 44 partidos, en los que logró 22 victorias, 12 empates, 10 derrotas. Logró marcar 88 golesa favor y 54 en contra.