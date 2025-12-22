ÚLTIMA HORA: Madrugan a Pumas y confirman a su TERCER REFUERZO para el Clausura 2026

Pumas se encuentran reforzando a su equipo para el Clausura 2026 y este lunes 22 de diciembre del 2025, madrugaron al equipo y confirmaron a su tercer refuerzo para el torneo.

El conjunto de Rayados de Monterrey dio a conocer en sus redes sociales la salida de Tony Leone, defensa central de 21 años y confirmó que el jugador sale del equipo por transferencia temporal por un año con opción de compra y ahora será nuevo jugador de Pumas.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Tony Leone se integra a Pumas UNAM a partir del Torneo Clausura 2026, como parte de una transferencia temporal por un año con opción de compra.

Leone va a Pumas para obtener minutos de juego y experiencia que le permitan continuar el desarrollo de su carrera futbolística".

Los refuerzos de Pumas para el Clausura 2026

Por el momento, Pumas no ha confirmado la llegada del defensor central, pero se espera que en las próximas horas, el club lo confirme como su nuevo refuerzo.

Hasta el momento, los jugadores que son refuerzo de los universitarios son: