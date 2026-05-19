ÚLTIMA HORA: Confirman árbitros para la final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul

Este martes 19 de mayo del 2026, confirmaron a los árbitros asignados para la final de ida y de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas vs Cruz Azul.

Los árbitros asignados para la final de ida Cruz Azul vs Pumas

A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros dio a conocer a los dos silbantes asignados para la gran final del Clausura 2026. Para la final de ida, las designaciones árbitrales son:



Estadio: Ciudad de los Deportes

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

El central será Ismael Rosario López Peñuelas.

CESAR FUERA DE LA FINAL

Van Peñuelas y Quintero. pic.twitter.com/x7LtTTvL92 — david medrano felix (@medranoazteca) May 19, 2026

Los árbitros asignados para la final de vuelta de Pumas vs Cruz Azul

Para la final de vuelta, el domingo 24 de mayo de 2026, los designados para los encuentros son:

Pumas vs Cruz Azul.

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios Árbitro

VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Los dos árbitros que se quedan fuera y que han despertado la polémica en las redes sociales son César Arturo Ramos y Marco "Gato" Ortíz, no fueron designados para la final. Dos de los centrales con mayor experiencia y liderazgo dentro del terreno de juego, quedan fuera de la competición.

Para muchos, es inexplicable que César Arturo Ramos se quede fuera al ser uno de los centrales mundialistas.