ÚLTIMA HORA: Confirman árbitros para la final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul
La comisión de árbitros han confirmado a travpes de un comunicado a los dos centrales asignados para pitar la gran final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul
Este martes 19 de mayo del 2026, confirmaron a los árbitros asignados para la final de ida y de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas vs Cruz Azul.
Los árbitros asignados para la final de ida Cruz Azul vs Pumas
A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros dio a conocer a los dos silbantes asignados para la gran final del Clausura 2026. Para la final de ida, las designaciones árbitrales son:
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
El central será Ismael Rosario López Peñuelas.
CESAR FUERA DE LA FINAL
Van Peñuelas y Quintero. pic.twitter.com/x7LtTTvL92
— david medrano felix (@medranoazteca) May 19, 2026
Los árbitros asignados para la final de vuelta de Pumas vs Cruz Azul
Para la final de vuelta, el domingo 24 de mayo de 2026, los designados para los encuentros son:
Pumas vs Cruz Azul.
Estadio: Olímpico Universitario
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios Árbitro
- VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Los dos árbitros que se quedan fuera y que han despertado la polémica en las redes sociales son César Arturo Ramos y Marco "Gato" Ortíz, no fueron designados para la final. Dos de los centrales con mayor experiencia y liderazgo dentro del terreno de juego, quedan fuera de la competición.
Para muchos, es inexplicable que César Arturo Ramos se quede fuera al ser uno de los centrales mundialistas.