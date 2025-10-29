ÚLTIMA HORA: Confirman que Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico; ¿cuál es su estado de salud?

Este martes 28 de octubre del 2025, dieron a conocer que Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico. A través de sus redes sociales, confirmaron que en la madrugada del pasado lunes 27 de octubre del 2025, tuvo un choque.

"Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico".

¿Cual es el estado de salud de Blue Demon Jr?

De igual forma, dieron a conocer el estado de salud de Blue Demon Jr tras el accidente. El luchador se encuentra estable y fuera de peligro pero se mantiene en terapia intensiva recibiendo atención médica.

"Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios.

Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación.

En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr."

Cancelan lucha de Blue Demon Jr.

Tras su accidente, su pelea que tenía para el jueves 30 de octubre del 2025 en el Castillo del Terror 2025 fue cancelada. Blue Demon Jr se iba a enfrentar en la 'lucha de ataúd' en el campeonato de Peso completo enfrentadose a DMT Azul.

"COMUNICADO DE URGENCIA

Blue Demon Jr sufrió un accidente automovilístico delicado, por lo tanto no se presentará este próximo jueves 30 de octubre en el Castillo del Terror 2025. Sin embargo estén pendientes a nuestras redes sociales ya que por ahí les informaremos quien tomará su lugar en la “lucha de ataúd” por el Campeonato de Peso completo".