deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

ÚLTIMA HORA: Confirman que Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico; ¿cuál es su estado de salud?

El peleador Blue Demon Jr. se encuentra en el hospital luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico

Blue Demon Jr
Iván Vilchis
Lucha Azteca
Compartir

Este martes 28 de octubre del 2025, dieron a conocer que Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico. A través de sus redes sociales, confirmaron que en la madrugada del pasado lunes 27 de octubre del 2025, tuvo un choque.

"Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico".

¿Cual es el estado de salud de Blue Demon Jr?

De igual forma, dieron a conocer el estado de salud de Blue Demon Jr tras el accidente. El luchador se encuentra estable y fuera de peligro pero se mantiene en terapia intensiva recibiendo atención médica.

"Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios.
Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación.
En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr."

Cancelan lucha de Blue Demon Jr.

Tras su accidente, su pelea que tenía para el jueves 30 de octubre del 2025 en el Castillo del Terror 2025 fue cancelada. Blue Demon Jr se iba a enfrentar en la 'lucha de ataúd' en el campeonato de Peso completo enfrentadose a DMT Azul.

"COMUNICADO DE URGENCIA
Blue Demon Jr sufrió un accidente automovilístico delicado, por lo tanto no se presentará este próximo jueves 30 de octubre en el Castillo del Terror 2025. Sin embargo estén pendientes a nuestras redes sociales ya que por ahí les informaremos quien tomará su lugar en la “lucha de ataúd” por el Campeonato de Peso completo".

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×