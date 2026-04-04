Confirman que cuatro equipos de Europa tienen interés en un jugador de Cruz Azul

En las últimas horas, Ekrem Konur experto en transferencias internacionales, dio a conocer en sus redes sociales que un futbolista de Cruz Azul estaría siendo seguido por cuatro equipos de Europa.

El jugador Celeste que habría despertado el interés de diferentes equipos en Europa es el mediocampista Erik Lira. Los equipos que estarían interesados en poder hacerse de los servicios de Lira serían Benfica, Valencia, Sevilla y Feyenoord.

🚨🆕 #CruzAzul 🇲🇽

Benfica, Valencia, Sevilla and Feyenoord scouted Cruz Azul midfielder Erik Lira. pic.twitter.com/nkEGwVL7nV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 3, 2026

Por el momento, se trataría de un seguimiento de los clubes, por lo que su participación en el cierre del Clausura 2026 y lo que consiga hacer en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría influir en que quieran fichar al jugador o despertar la atención de otros equipos.

Actualmente, es uno de los jugadores más caros del futbol mexicano con un valor de 12 millones de euros segun transfermarkt.

Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029, en las últimos años, el club ha mostrado una buena accesibilidad para poder dejar salir a los futbolistas.

Los números de Erik Lira con Cruz Azul

Desde su llegada a Cruz Azul, Erik Lira se ha convertido en una pieza clave y fundamental en el plantel del equipo, logró convertirse en titular y en las últimas temporadas, se ha vuelto capitán por su liderazgo.

Erik Lira lleva más de cuatro años con Cruz Azul, registra un total de 14818 minuos en el terreno de juego con 188 partidos disputados con el club. Ha logrado marcar dos goles y una sola asistencia.