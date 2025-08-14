OFICIAL: Confirman a Karol G en show de medio tiempo de la NFL

Todo listo para el inicio de la Temporada 2025 de la NFL. La actividad del futbol americano de los Estados Unidos ha comenzado, con el arranque de la Pretemporada el pasado fin de semana, duelos que si bien no están todos los titulares, son de mucho interés en los aficionados, para poder ver a las futuras estrellas de este deporte.

Como parte de este banderazo de salida, la liga anunció a Karol G, como la cantante estelar que estará en el Show de Medio tiempo, del partido que se celebrará el próximo viernes 5 de septiembre en Brasil, siendo el segundo partido, en la historia, que se disputa en tierras cariocas.

¿Qué equipos se enfrentarán en el partido de la NFL en Brasil?

Para este año, los Kansas City Chiefs, subcampeones de la NFL, luego de caer contra los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX, se medirán a Los Angeles Chargers, en el Estadio del Corinthians, también conocido como la Neo Química Arena. En punto de las 6:00 PM, el encuentro dará inicio, siendo la segunda vez en la historia que un partido se juega en Brasil.

La primera ocasión que esto ocurrió fue la temporada pasada, cuando los Green Bay Packers se midieron a las Águilas, actuales campeones del futbol americano de los Estados Unidos, donde los monarcas se llevaron el triunfo por pizarra de 34-29.

¿Quién es Karol G, cantante que estará en el medio tiempo del Chiefs vs Chagers en partido de la NFL de Brasil?

Karol G es la cantante colombiana, que estará en el medio tiempo del partido entre los Chiefs y los Chargers, el próximo viernes 5 de septiembre en Brasil. Ella comenzó su carrera a temprana edad, cuando participó en Factor X, siendo todavía una adolescente, pero eso le abrió las puertas para firmar su primer contrato discográfico.

