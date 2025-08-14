Los Angeles Rams quieren un nuevo SuperBowl y por ello, se basarán en sus estrellas para hacerle frente a equipos como los Kansas City Chiefs, Buffalo Bills o los actuales monarcas de la liga; las Philadelphia Eagles. Sean Mc Vay y sus pupilos tendrán una complicada tarea de ser protagonistas de la próxima temporada y darle una alegría más a su fiel afición.

Te puede interesar: NFL anuncia venta de boletos para Rams-Chiefs

Con el mariscal de campo Matthew Stafford en los controles, los LA Rams tienen a un líder nato que ya probó las mieles de un campeonato nacional y buscará repetir la hazaña con sus compañeros. Además del egresado de la Universidad de Georgia, Davante Adams, Puka Nacua y Tyler Higbee resaltan entre los nombres más destacados de la franquicia.

¿Quiénes son los jugadores franquicia de Los Angeles Rams?

Matthew Stafford - mariscal de campo

Davante Adams - recpetor abierto

Kyreen Williams - corredor

Puka Nacua - receptor abierto

Tyler Higbee - ala cerrada

Según la revista Forbes en una publicación del 2024, los Rams son el tercer equipo deportivo más valioso de todo el mundo con un valor de 7 mil 600 millones de dólares. Los Dallas Cowboys (10.100 millones de dólares) y los Golden State Warriors (8.800 millones de dólares) se quedaron con el primer y segundo lugar respectivamente de la selecta clasificación.

Pretemporada de LA Rams por Azteca Deportes

Cabe destacar que, podrás ver los dos partidos restantes de Los Angeles Rams antes de que inicie la temporada oficial por Azteca Deportes Network. D espués de una victoria sobre los Dallas Cowboys , el cuadro californiano se verá las caras con su ‘vecino’ Los Angeles Chargers y después cerrará la preparación en un cotejo contra los Cleveland Browns. Finalmente, recibirán en su espectacular SoFi Stadium a los Houston Texans el siete de septiembre para darle inicio a la campaña 2025-2025 de la NFL.