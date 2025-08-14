Madden 26: La NFL más realista llega a las consolas de todo el mundo

A tres semanas del inicio de la temporada de futbol americano, EA Sports lanza Madden 26, la nueva entrega del simulador oficial de la NFL.

Este año, el título apuesta por una experiencia más inmersiva, revitalizando el modo Franquicia, otorgando rasgos únicos a los quarterbacks y replicando la realización televisiva que cada semana acompaña a la liga más importante de este deporte.

Desde ya, los aficionados pueden recrear en su consola cualquier partido, incluido el Thursday Night Football inaugural, en el que los actuales campeones, Philadelphia Eagles, recibirán a los históricos pero venidos a menos Dallas Cowboys.

Quarterbacks con identidad propia

Uno de los cambios más llamativos en el Madden 26 es la introducción de QB Traits, características exclusivas que diferencian a cada mariscal de campo.

Ahora, el estilo de juego de figuras como Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Lamar Jackson o Josh Allen se siente auténtico: desde las lecturas rápidas y precisas, hasta los pases imposibles o las escapadas terrestres.

La inteligencia artificial también ha dado un salto importante en este Madden 26. La CPU toma decisiones más coherentes con el marcador, el tiempo de juego y la situación en el campo. Las defensas, además, son más sólidas y adaptativas, ofreciendo un reto más realista.

Otro detalle que enriquece la experiencia son los efectos atmosféricos. Viento, lluvia o nieve no solo cambian la estética del partido, sino que afectan de verdad la estrategia.

En estadios como Lambeau Field o Highmark Stadium, los usuarios podrán vivir tardes y noches en las que apenas se distinguen las líneas del campo.

El renacer del modo Franquicia

Durante años, Ultimate Team acaparó el protagonismo, pero en Madden 26 el modo Franquicia recupera la corona.

Ahora, los jugadores tienen control total de una franquicia: desde el draft y la contratación de agentes libres hasta el diseño de un plan de juego específico para cada rival.

Se añade un sistema de fatiga y lesiones que influye en el rendimiento a lo largo de la temporada, obligando a gestionar el desgaste de la plantilla.

Además, la presentación audiovisual cambia según el día y la etapa de la temporada, rompiendo con la linealidad de entregas anteriores.

Madden 26 no solo ofrece mejoras técnicas y jugables, sino que amplía el abanico de posibilidades para los fanáticos del deporte.

Un título que, aunque todavía podría dar el salto a más idiomas para acercarse a nuevos públicos, confirma por qué la NFL es sinónimo de espectáculo, ahora también desde la comodidad del sillón.