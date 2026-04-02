ÚLTIMA HORA: Confirman REFUERZO de Pumas para el Apertura 2026

En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo dio a conocer en sus redes sociales que el conjunto de Pumas tiene a un refuerzo para el Apertura 2026.

Merlo detalló que el conjunto universitario, habría hecho valida la opción de compra por el futbolista Alan Medina pues solo tenía contrato de prestamo hasta finalizar el Clausura 2026 y ahora se quedaría hasta el club hasta 2028.

"Pumas ejecutó la opción de compra de Alan Medina, que estaba a préstamo desde Querétaro hasta junio. Se quedará de manera definitiva y con un nuevo contrato hasta mediados de 2028".

🚨Pumas ejecutó la opción de compra de Alan Medina, que estaba a préstamo desde Querétaro hasta junio.

*️⃣Se quedará de manera definitiva y con un nuevo contrato hasta mediados de 2028.

*️⃣Además, Ángel Azuaje renovó hasta fines de 2028, tal como dijo @Brian_BA9. pic.twitter.com/Lxq1GDFHfQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 1, 2026

Por ahora, Pumas no ha confirmado la compra del futbolista por lo que se espera que en los próximos días pueda dar a conocer la noticia en sus redes sociales.

Si se confirma el movimiento, la directiva estaría empezando a fortalecer al equipo de Efraín Juárez buscando mantener al plantel que más resultados les esta dando para seguir peleando por el título en los siguientes torneos.

Los números de Alan Medina en Pumas

Alan Medina se ha vuelta una pieza fundamental para el conjunto de Pumas pues en lo que va del Clausura 2026, ha logrado tener minnutos en las 12 jornadas, siendo titular en nueve encuentros.

Con el equipo registra un total de 27 juegos disputados, acumulando 1652 minutos en el terreno de juego. Medina ha logrado marcar cuatro goles y ha dado tres asistencias.