ÚLTIMA HORA: Confirman que Pumas pierde a una de sus joyas en la delantera en pleno Clausura 2026; se va al fútbol internacional

Este viernes 10 de abril del 2026, diferentes medios confirmaron que el conjunto de Pumas tendría la baja de una de sus joyas en la delantera en pleno Clausura 2026.

En plena recta del torneo, Santiago López sería el jugador que dejaría a Pumas. El reportero Fabrizio Domínguez informó que el canterano abandonará al equipo y llegará al Atlético Ottawa de la Premier League de Canadá para lo que resta de temporada hasta que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El periodista destacó que se trata de un préstamo sin opción de compra y el movimiento se dio a petición de la Federación de Canadá y de la Selección para que el futbolista pueda tener ritmo y pueda ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si logra mostrar un buen nivel en el terreno de juego.

Santiago López is soon heading to Atlético Ottawa for this CPL semester from UNAM Pumas, per Canada Soccer’s request 🇨🇦🇲🇽 Personally have high expectations, as he’s proven his worth at Canada U20 & has made several LigaMX & continental appearances https://t.co/VBdxWXvPB8 pic.twitter.com/l0leVLHwXH — dedo ⚽️ (@dlicps) April 11, 2026

La Selección Mexicana perdería a una joya

Santiago López cuenta con la doble nacionalidad. Nació en Morelia, Michoacán, el 10 de junio de 2005, pero desde chico su familia se tuvo que ir a vivir a Canadá, tiempo en el que logró obtener la nacionalidad canadiense.

Ambas selecciones han convocado al jugador en categorias inferiores pero ahora recibe una oportunidad clara de poder colarse en la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si consigue demostrar su calidad en el terreno de juego.

Atlético Ottawa tendrá un total de nueve encuentros previo Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tiempo que tendrá Santiago para poder mostrar su nivel en el club.