ÚLTIMA HORA: Confirman salida de figura del Barcelona y que brilló en el Mundial 2026

El conjunto del Barcelona esta cerca de llegar a un acuerdo para que una de sus figuras salga del equipo. Sería una baja considerable, pues es un futbolista que logró brillar con la Selección de España en el Mundial 2026.

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La figura que deja al Barcelona

Este jueves 13 de agosto del 2026, Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales que el equipo culé esta solo a detalles de cerrar la salida de Ferran Torres.

El periodista reveló que el jugador tiene autorización de poder viajar a París para hacer el exámen médico con el PSG. Su traspaso será por 50 millones de euros y se debería de cerrar su fichaje en las próximas horas.

"Ferran Torres ya tiene autorización para viajar para el reconocimiento médico en el PSG. La cuota de traspaso será de 50 millones de euros garantizados, según informó @ffpolo.

Ferran dijo que sí a París la semana pasada, según @MatteMoretto.

Sin entrenamientos ayer, hoy ni mañana mientras los clubes intercambian documentos en las próximas 24 horas."

🔴🔵 Ferran Torres has already authorization to travel for medical at PSG. The transfer fee will be €50m guaranteed, as @ffpolo reported. Ferran said yes to Paris last week, as per @MatteMoretto. No training yesterday, today, tomorrow as clubs exchange documents in next 24h. pic.twitter.com/ahjZyYgv7b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Con su salida, los aficionados culés esperan que el equipo se pueda reforzar con futbolistas en la posición de delanteros centros pues tanto Lewandowski y Ferran, que eran los delanteros en las temporadas anteriores, han dejado al equipo.

Los números de Ferran Torres con el Barcelona

Ferran Torres saldrá del conjunto del Barcelona luego de disputar un total de 207 partidos en los que logró marcar 65 goles, dar 23 asistencias en un total de 10,552 minutos en el terreno de juego.

En su paso por el equipo, logró conquistar un total de siete títulos entre los que tiene:

