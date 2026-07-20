Quién fue el jugador que metió el gol del triunfo para España en la final vs Argentina

La consagración de la Selección de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó sellada por la aparición decisiva del atacante Ferran Torres en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El futbolista nacido en Foios ingresó desde el banco de los suplentes en el transcurso de la segunda parte para ocupar el lugar de Mikel Oyarzabal en el frente de ataque y marcó el gol del triunfo ante Argentina.

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra de la final contra Argentina para conseguir su segundo título|Jorge Martinez

Torres fue el encargado de romper el cero al comienzo del segundo tiempo suplementario. La jugada nació a partir de un centro enviado por el lateral Pedro Porro que Nico Williams bajó de cabeza. El atacante valenciano definió con un remate potente de zurda para vencer la resistencia del arquero Emiliano Martínez y colocar el único tanto del partido. De esta manera y gracias al gol de Ferran Torres, España consiguió el tan anhelado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y sumó su segunda justa mundialista a las vitrinas.

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El camino de Ferran Torres que lo llevó a marcar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Torres comenzó en las divisiones inferiores del Valencia Club de Fútbol, donde debutó en el primer equipo durante la temporada 2017. Sus actuaciones en la liga española despertaron el interés del Manchester City, club que concretó su transferencia en el mercado estival de 2020. Bajo la conducción técnica de Pep Guardiola, el atacante conquistó la Premier League y sumó experiencia en los torneos continentales europeos de clubes.

En diciembre de 2021, el Barcelona acordó su incorporación formal a la plantilla para reforzar la zona ofensiva del esquema táctico blaugrana. A lo largo de su carrera en la selección nacional, el futbolista disputó torneos internacionales de máxima exigencia como la Eurocopa y las fases de clasificación. Su tanto en la final del torneo ecuménico ante Argentina representará el punto más alto de su trayectoria profesional con la camiseta nacional y cabe destacar que fue el único gol que consiguió Ferran en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.