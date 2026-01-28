ÚLTIMA HORA: Confirman refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

Este miércoles 28 de enero del 2026, César Luis Merlo reveló en las redes sociales un nuevo refuerzo para el conjunto de Pumas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

🚨Uriel Antuna es nuevo refuerzo de Pumas. Todos los detalles, aquí. ⬇️ https://t.co/iX6XHADNXU pic.twitter.com/Yiwnw41gUt — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2026

Merlo reveló que el delantro Uriel Antuna es nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026. Por el momento, ninguno de los dos equipos han confirmado la noticia pero sería cuestión de horas para que se termine concretando el movimiento a menos que los dos equipos decidan no continuar con sus negociaciones.

La posible llegada de Antuna a Pumas se daría gracias a que el atacante no ha logrado ser figura en Tigres y ganarse la titularidad, por lo que Uriel podría buscar salir con el objetivo de tener más minutos en el terreno de juego.

El lugar que ocuparía Uriel Antuna en Pumas

El conjunto de Pumas estaría cerca de vender a Ruvalcaba, por lo que la posible llegada de Antuna al equipo cubriría su baja, con un jugador con características similares en el terreno de juego.

Si bien Uriel no llega con el mejor cartel por sus números en Tigres, el atacante podría recuperar su nivel en el cuadro universitario. Es importante recordar que el delantero fue campeón de goleo con ocho anotaciones defendiendo los colores de la Máquina y en su momento llegó a ser titular con la Selección Mexicana.

Los números de Uriel Antuna con Tigres

En caso de que llegue a Pumas sería luego de disputar un total de 48 juegos con Tigres, acumulando un total de 1379 minutos en el terreno de juego, en los que logró marcar solo un gol y dar tres asistencias.