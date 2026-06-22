Conoce los 10 juveniles de Chivas que buscarán impresionar a Gabriel Milito en pretemporada

El Club Deportivo Guadalajara sigue con los preparativos del segundo semestre del año, el cual está lleno de actividades por el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Ante eso, el cuadro está fortalecido con 10 jugadores de las fuerzas básicas en esta etapa previa del inicio de actividades oficiales. Por ello, no sería extraño verles en los encuentros a lo largo del final del año calendario con las Chivas.

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¿Quiénes son los futbolistas juveniles que están en pretemporada con Chivas?

Hoy es claro que las fuerzas básicas del Guadalajara se convirtieron en pieza clave de su estructura. Todos vieron cómo un muchacho de 18 años (Santiago Sandoval) metió al equipo a las semifinales del Clausura 2026. Por ello, Gabriel Milito prestará atención en las cualidades de esta decena de jóvenes, que buscan irrumpir en el primer equipo en un semestre bastante importante para el proyecto del chiverío.

Sebastián Liceaga - Portero - 19 años

Robinho Romero - Portero - 20 años

Cristo Navarrete - Portero - 19 años

Ángel Chávez - Defensa Central - 21 años

Yohan Orozco - Zaguero Izquierdo - 19 años

Carlos Hernández - Defensa Central - 19 años

Samir Inda - Mediocampista - 18 años

Leonel Calderón - Lateral Izquierdo - 19 años

Hugo Mata - Volante Ofensivo - 20 años

Jesús Hernández - 22 años

Ante eso, y con ausencias de varios titulares por su participación actual en la Copa Mundial de la FIFA, el equipo está trabajando con varios elementos de las filiales, incluida la del Tapatío. Por ello, es clave la elección que pueda hacer el cuerpo técnico para fortalecer la plantilla, que ya incorporó dos mediocampistas de poder de cara al Apertura 2026.

¿Cuándo debutan las Chivas en el Apertura 2026?

Aún con trabajos intensos del equipo en Barra de Navidad hasta el 27 de junio, el equipo se prepara para su primer partido de pretemporada contra Correcaminos el próximo 3 de julio. Parece que falta otro club por enfrentar, aunque sin nada confirmado por el momento. Mientras que el cuadro iniciará su segunda mitad de 2026 de manera oficial cuando enfrente al Toluca en el Estadio Akron en la fecha 1 del Apertura 2026 de Liga BBVA MX.