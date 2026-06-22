Conoce los 10 juveniles de Chivas que buscarán impresionar a Gabriel Milito en pretemporada
En las pretemporadas siempre se ven juveniles buscando un lugar con el primer equipo... y estos muchachos quieren irrumpir con Chivas en el Apertura 2026.
El Club Deportivo Guadalajara sigue con los preparativos del segundo semestre del año, el cual está lleno de actividades por el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Ante eso, el cuadro está fortalecido con 10 jugadores de las fuerzas básicas en esta etapa previa del inicio de actividades oficiales. Por ello, no sería extraño verles en los encuentros a lo largo del final del año calendario con las Chivas.
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¿Quiénes son los futbolistas juveniles que están en pretemporada con Chivas?
Hoy es claro que las fuerzas básicas del Guadalajara se convirtieron en pieza clave de su estructura. Todos vieron cómo un muchacho de 18 años (Santiago Sandoval) metió al equipo a las semifinales del Clausura 2026. Por ello, Gabriel Milito prestará atención en las cualidades de esta decena de jóvenes, que buscan irrumpir en el primer equipo en un semestre bastante importante para el proyecto del chiverío.
- Sebastián Liceaga - Portero - 19 años
- Robinho Romero - Portero - 20 años
- Cristo Navarrete - Portero - 19 años
- Ángel Chávez - Defensa Central - 21 años
- Yohan Orozco - Zaguero Izquierdo - 19 años
- Carlos Hernández - Defensa Central - 19 años
- Samir Inda - Mediocampista - 18 años
- Leonel Calderón - Lateral Izquierdo - 19 años
- Hugo Mata - Volante Ofensivo - 20 años
- Jesús Hernández - 22 años
Ante eso, y con ausencias de varios titulares por su participación actual en la Copa Mundial de la FIFA, el equipo está trabajando con varios elementos de las filiales, incluida la del Tapatío. Por ello, es clave la elección que pueda hacer el cuerpo técnico para fortalecer la plantilla, que ya incorporó dos mediocampistas de poder de cara al Apertura 2026.
@yisusmagallon17 LOS CONVOCADOS DE CHIVAS PARA LA PRETEMPORADA 🔥⚽️ #chivas #convocados #pretemporada #tiktokdeportes #yisusmagallon17 ♬ Super Chivas - Jose Manuel Correa & el Mariachi Vargas de Tecalitlan
¿Cuándo debutan las Chivas en el Apertura 2026?
Aún con trabajos intensos del equipo en Barra de Navidad hasta el 27 de junio, el equipo se prepara para su primer partido de pretemporada contra Correcaminos el próximo 3 de julio. Parece que falta otro club por enfrentar, aunque sin nada confirmado por el momento. Mientras que el cuadro iniciará su segunda mitad de 2026 de manera oficial cuando enfrente al Toluca en el Estadio Akron en la fecha 1 del Apertura 2026 de Liga BBVA MX.