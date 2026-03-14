El equipo al que pudo llegar Gabriel Milito antes de Chivas

La llegada de Gabriel Milito a Chivas en el torneo Apertura 2025 representó uno de los movimientos más llamativos en el banquillo del futbol nacional. El entrenador argentino asumió el cargo tras la salida de Gerardo Espinoza con la misión de devolver la identidad futbolística al Guadalajara y consolidar un proyecto competitivo en la Liga BBVA MX.

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Antes de arribar al conjunto rojiblanco, Milito venía de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil. Pero también había tenido una etapa destacada en Argentinos Juniors. Sin embargo, recientemente se reveló que el estratega estuvo cerca de llegar a otro club del futbol mexicano antes de firmar con el Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el equipo de la Liga BBVA MX que estuvo cerca de fichar a Gabriel Milito antes que Chivas?

El propio Santiago San Román, presidente deportivo del Toluca, reveló en un programa de televisión deportivo que el club mexiquense estuvo muy cerca de contratar al entrenador argentino antes de que finalmente asumiera el cargo Renato Paiva.

Según explicó el directivo, el acuerdo con Milito estaba prácticamente cerrado. Pero un tema personal impidió que la operación se concretara. Según su relato, Chivas "le dio más tiempo" para esos asuntos. Este acercamiento entre Toluca y el exjugador de 45 años ocurrió a finales de 2023, después de que dejara el banquillo de Argentinos Juniors tras la eliminación del equipo en la Copa Argentina.

El desempeño de Gabriel Milito desde su llegada a Chivas

A pesar de ese inicio complicado, el proyecto de Milito en Chivas ha mostrado señales positivas. En su primer torneo al frente del equipo, llevó al Guadalajara hasta el sexto lugar de la tabla general, aunque el equipo fue eliminado en los cuartos de final por Cruz Azul.

En el torneo actual, el conjunto rojiblanco tuvo un arranque sólido y logró mantenerse invicto durante 6 jornadas, lo que lo ha colocado entre los equipos protagonistas del campeonato. Actualmente, Chivas ocupa la tercera posición de la tabla, además de contar con un partido pendiente.

En total, Milito ha dirigido 28 partidos con 16 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Para la afición rojiblanca, uno de los aspectos más destacados de su gestión ha sido el desempeño en los clásicos: el equipo ha logrado vencer tanto al Atlas como al América en todas las ocasiones en que los ha enfrentado bajo su dirección.