¡Qué clase tiene! El portero de Cabo Verde domina el balón y sorprende a Argentina
No solo ataja, también juega. El guardameta de Cabo Verde mostró una técnica extraordinaria con los pies y dejó sin respuesta a la presión argentina con un control de balón que levantó los aplausos del estadio.
¡Calidad pura bajo los tres palos! El portero de Cabo Verde demostró que también tiene magia en los pies con un control de balón espectacular ante la presión de Argentina. Una acción llena de confianza, técnica y personalidad que sorprendió a jugadores, aficionados y comentaristas durante este emocionante encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.