¡Con OCHO BAJAS! La convocatoria del Barcelona para enfrentar al Real Madrid en el Clásico Español
El conjunto del Barcelona llega al Clásico Español para enfrentar al Real Madrid con varias bajas en el plantel y una convocatoria con muchos canteranos
Este sábado 15 de octubre, el Barcelona dio a conocer su convocatoria para enfrentar al Real Madrid en el Clásico Español y tiene ocho SENSIBLES BAJAS que pueden cobrarle factura al equipo culé en un partido tan importante.
Los jugadores convocados para jugar ante el club merengue son:
Porteros: Szczesny, Kochen y Eder Aller
Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Martín, Kounde, Eric Jofre y Xavi Espart
Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal y Dro
Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Fernández
𝑺𝑸𝑼𝑨𝑫 𝑳𝑰𝑺𝑻 🚨 #ElClásico pic.twitter.com/o9LOCDmBNv
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2025
Las bajas del Barcelona vs Real Madrid
La primera gran ausencia que tendrá el Barcelona en el banquillo es a Hansi Flick pues cumplirá un castigo de suspensión al ver la roja ante el Girona. El entrenador tendrá que vivir el juego desde las grandes y dando instrucciones a través de un radio.
Por otra parte, son siete ausencias que tiene Hansi en la plantilla por lo que tendrá que seguir rotando en el once inicial del equipo.
Las ya conocidas ausencias de Joan García y Ter Stegen, los dos arqueros siguen su recuperación. De igual forma, el mediocampista Gavi sigue su recuperación.
En el caso de Dani Olmo y Lewandowski sigue buscando su recuperación al tener una lesión que no les permite tener minutos. Por otra parte, Raphinha logró entrenar al parejo del equipo pero prefirieron no arriesgar y darle una semana más para que logre terminar de recuperarse de buena forma.
En el caso de Andreas Christensen, aun tiene secuelas de una gastroenteritis por lo que prefieren darle descanso al futbolista.
Hit ▶️ to watch our Friday session pic.twitter.com/G7gGcGRhaW— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2025
Con todas esas ausencias, el equipo Culé se medirá el domingo 26 de octubre del 2025 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El juego se disputará en punto de las 9:15 am tiempo del centro de México.