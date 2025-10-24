Las dudas del Real Madrid y Barcelona de cara al Derby

El próximo Clásico en el Santiago Bernabéu se jugará con muchas bajas en ambas plantillas desafortunadamente. Tanto el Real Madrid como el Barcelona arrastran importantes bajas para el duelo del 26 de octubre, donde el liderato de LaLiga estará en juego con apenas dos puntos de diferencia entre uno y otro.

El cuadro merengue sufrirá la ausencia del central Antonio Rudiger, quien está lesionad, mientras Dean Huijsen arrastra molestias que lo mantienen en duda. Por su parte, los blaugranas confirmaron la baja de Robert Lewandowski y mantienen bajo observación a Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha. Además del portero Marc-André ter Stegen quien lleva varios meses recuperándose de su operación en la rodilla.

Más de 5 bajas por lesión

Este escenario abre el camino para duelos secundarios igualmente fascinantes como los de Kylian Mbappé frente a Pau Cubarsí, Arda Güler contra Pedri, y el regreso de Jude Bellingham tras su recuperación de hombro. Ambos técnicos, Xabi Alonso y Hansi Flick, deberán demostrar su capacidad para reconfigurar sus once iniciales, que pese a las bajas cuentan con fondos de plantillas muy amplios.

La previa se tiñe de incertidumbre. Con Rüdiger y Lewandowski fuera, el equilibrio defensivo y ofensivo de ambos conjuntos se verá alterado. Mbappé, quien es el líder goleador del certamen en un gran momento, tendrá la responsabilidad de desarmar una zaga catalana que probablemente estará compuesta por el canterano Cubarsí y Ronald Araujo.

Un Clásico atípico, donde las ausencias podrían definir el resultado tanto como las estrellas presentes. El Bernabéu será testigo de un pulso táctico donde la profundidad de las plantillas y la creatividad de los estrategas marcarán la diferencia en esta primera parte de la temporada.

