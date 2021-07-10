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Fútbol

Lionel Messi podría superar a Pelé en la final de la Copa América 2021

El astro argentino tiene la oportunidad de romper un récord del “Rey” en la final en contra de Brasil este sábado. Messi se encuentra a 2 anotaciónes del record

messi no jugará con seleccion argentina
messi no jugará con seleccion argentina|PILAR OLIVARES

Escrito por: Mauricio Ventura

La Selección de Argentina enfrentará a Brasil en la final de la Copa América 2021 y además de ser la oportunidad para que Lionel Messi y compañía puedan romper la sequía de 28 años sin obtener un título continental para la “albiceleste”, el “10” tendrá la posibilidad de romper una marca del histórico, Edson Arantes Do Nascimento.

Pelé es hasta ahora el máximo goleador en la historia de las selecciones sudamericanas; sin embargo, Messi está a un tanto de igualar las 77 anotaciones que consiguió el brasileño durante su carrera vistiendo la playera de la verdeamarelha.

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El atacante argentino lleva cuatro goles y cinco asistencias durante esta edición de la Copa América, llegando a 76 anotaciones y este sábado podría no sólo buscar ganar el título continental ante el acérrimo rival a domicilio, sino quitarle un récord al jugador más importante en la historia del fútbol brasileño.

Argentina avanzó la fase de grupos y en Cuartos de Final eliminó a Ecuador con un contundente 3-0 en donde Lionel Messi se lució con una anotación de tiro libre en los minutos finales.

En las semifinales, Argentina derrotó en tanda de penaltis a su similar de Colombia y el capitán se hizo presente desde los once pasos en la ronda definitiva.

Ahora el cuadro albiceleste buscará ganar su primer título continental de este siglo en el mítico estadio Maracaná.

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Una final en la que Messi buscará terminar con las dudas y ganarse un lugar en la historia de su selección con la que sólo ha conseguido la medalla olímpica en Beijing 2008 y cayendo en tres finales de Copa América. Este sábado conoceremos si la cuarta final será la que le dé a “Lio” la gloria de América.

Última práctica de cara a la final

El equipo dirigido técnicamente por Liones Scaloni, se entrenó en el estadio "Carlos Castilho" del club Fluminense, quienes denominaron a Messi como un "extraterrestre" y dijeron que "es un honor recibir a la selección albiceleste en su última prácticaantes enfrentar a Brasil".

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