Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
copaAmerica2024.png
QUIERO VER
Fútbol

Tité bromeó sobre Lionel Messi en la previa de la final

El técnico de la selección brasilera se refirió al crack argentino en modo de chiste y ya palpita la final de la Copa América 2021

El técnico de Brasil Tite da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la Copa América contra Venezuela en la Arena Fonte Nova, en Salvador, Brasil, el martes 18 de junio de 2019. Imagen: AP
ap

Escrito por: Álvaro López Sordo

Tite, entrenador de la selección brasileña, habló en conferencia de prensa previo a la final de la Copa América contra Argentina. Por supuesto, el enfrentamiento entre Lionel Messi y Neymar fue tocado durante la rueda de preguntas y respuestas y, en modo distendido y relajado, el director técnico respondió en tono de broma.

Cerca del final de la conferencia, a Tite, actual campeón de la Copa América, le cuestionaron cuál era su plan para tratar de contener a Lionel Messi. Si tenía pensado hacerle marca personal, tratar de detenerlo por zona o una mezcla de ambas posibilidades.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 7: Martinoli y Yo

“Lo sé (por lo que va a hacer para tratar de detener a Messi), pero no te lo puedo decir. Nosotros no neutralizamos, sino disminuimos acciones de nuestros adversarios”, esa fue la parte seria de la respuesta de Tité ante la pregunta antes mencionada. Pero antes de abandonar la sala y cuándo ya se había levantado de la silla, llegó la broma: “para completar, si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi”.

Antes de ese momento, el DT del scratch du oro fue elogioso para las dos mega estrellas que participarán de esta gran final. “Hablar de Messi y Neymar es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas y una altísima capacidad creativa”.

Te puede interesar: Los testeos de Argentina dieron negativo previo a la final

En esa misma conferencia, Tite estuvo acompañado por uno de sus auxiliares, César Sampaio, quien también participó en el ida y vuelta con los periodistas y, por supuesto, no podía quedar fuera del tema que tiene al mundo en ascuas y a la espera de esta gran final; el enfrentamiento entre Messi y Neymar.

“Tenemos a dos grandes exponentes en acción. Creo que la misma preocupación que nosotros tenemos con Messi, ellos la deben tener con Neymar también. Así que hay un cambio, un ingrediente extra para un gran espectáculo”, expresó el auxiliar de campo de la selección pentacampeona del mundo.

Lio y Ney van por su segundo enfrentamiento en una final

Messi y Neymar solamente se han enfrentado una vez en una final fue en la edición 2011 del Mundial de Clubes. En esa oportunidad, el Barcelona campeón de Europa destrozó 4-0 al Santos brasileño que venía de ganar la Copa Libertadores.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP