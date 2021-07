Tité bromeó sobre Lionel Messi en la previa de la final

Tite, entrenador de la selección brasileña, habló en conferencia de prensa previo a la final de la Copa América contra Argentina. Por supuesto, el enfrentamiento entre Lionel Messi y Neymar fue tocado durante la rueda de preguntas y respuestas y, en modo distendido y relajado, el director técnico respondió en tono de broma.

Cerca del final de la conferencia, a Tite, actual campeón de la Copa América, le cuestionaron cuál era su plan para tratar de contener a Lionel Messi. Si tenía pensado hacerle marca personal, tratar de detenerlo por zona o una mezcla de ambas posibilidades.

“Lo sé (por lo que va a hacer para tratar de detener a Messi), pero no te lo puedo decir. Nosotros no neutralizamos, sino disminuimos acciones de nuestros adversarios”, esa fue la parte seria de la respuesta de Tité ante la pregunta antes mencionada. Pero antes de abandonar la sala y cuándo ya se había levantado de la silla, llegó la broma: “para completar, si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi”.

Antes de ese momento, el DT del scratch du oro fue elogioso para las dos mega estrellas que participarán de esta gran final. “Hablar de Messi y Neymar es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas y una altísima capacidad creativa”.

En esa misma conferencia, Tite estuvo acompañado por uno de sus auxiliares, César Sampaio, quien también participó en el ida y vuelta con los periodistas y, por supuesto, no podía quedar fuera del tema que tiene al mundo en ascuas y a la espera de esta gran final; el enfrentamiento entre Messi y Neymar.

“Tenemos a dos grandes exponentes en acción. Creo que la misma preocupación que nosotros tenemos con Messi, ellos la deben tener con Neymar también. Así que hay un cambio, un ingrediente extra para un gran espectáculo”, expresó el auxiliar de campo de la selección pentacampeona del mundo.

Lio y Ney van por su segundo enfrentamiento en una final

Messi y Neymar solamente se han enfrentado una vez en una final fue en la edición 2011 del Mundial de Clubes. En esa oportunidad, el Barcelona campeón de Europa destrozó 4-0 al Santos brasileño que venía de ganar la Copa Libertadores.