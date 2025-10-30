Copa Libertadores: Palmeiras busca el milagro ante LDU Quito en la Semifinal de Vuelta

La Copa Libertadores 2025 está por definir a su segundo finalista, y este jueves 30 de octubre el Palmeiras tendrá una misión casi imposible: revertir un marcador global de 0-3 ante LDU Quito, que llega con un pie dentro de la Gran Final del torneo de CONMEBOL.

El conjunto ecuatoriano fue una auténtica aplanadora en el juego de ida, donde goleó a los brasileños en Quito con una actuación perfecta, en la que dominaron todas las facetas del juego.

Ahora, en territorio paulista, la historia podría ser diferente: el Allianz Parque promete ser una caldera repleta de fe y esperanza, con una afición que empujará a los suyos hasta el último segundo.

Palmeiras, obligado a una remontada épica

"Por los nuestros, por nuestros colores, lucharemos juntos hasta el final", fue el mensaje con el que Palmeiras encendió el ánimo en sus redes sociales, dejando claro que no se darán por vencidos.

La "Alviverde" saldrá a jugar sin margen de error, con la consigna de anotar temprano y poner presión sobre un cuadro quiteño que buscará mantener la calma y aprovechar los espacios.

LDU quiere sellar el pase a la gloria

Por su parte, LDU Quito llega con confianza y la ilusión de volver a una Final de Libertadores después de 17 años. El equipo ecuatoriano ha mostrado un futbol equilibrado, con una defensa sólida y una ofensiva capaz de lastimar en cualquier momento. Sin embargo, el técnico y los jugadores saben que no pueden caer en el exceso de confianza, especialmente frente a un rival con tanta historia como Palmeiras.

El duelo está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Allianz Parque, con transmisión por streaming. Según los momios de las casas de apuesta, Palmeiras parte como favorito con una línea de -530, mientras que el empate paga +540 y una victoria de LDU Quito se cotiza en +1200.

La mesa está servida para una noche de emociones intensas en Brasil: ¿Veremos una remontada para la historia o el regreso de LDU Quito a la élite del continente?

