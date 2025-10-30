Cumpleaños 65 de Diego Maradona: así fue el día que hizo revolucionar a México con su jugada maestra

Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 65 años de vida este 30 de octubre de 2025 y el mundo lo recuerda con su magia dentro del campo de juego. El Estadio Azteca (ahora Banorte), que hoy está siendo remodelado para albergar el Mundial 2026 , presenció en vivo la clase del ‘10’ argentino y todos los presentes fueron testigos de una jugada que quedará en la memoria del futbol: “El Gol del Siglo”.

El Gol del Siglo de Diego Maradona que revolucionó a México

Un 22 de junio de 1986, la selección Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo disputada en México. En primera instancia, el ‘Pelusa’ adelantó a los argentinos con un polémico gol realizado con la mano , que luego llevaría el nombre de “La mano de Dios”. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir.

@fedebulos / IG Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986

Sabiendo que era el mejor jugador de la cancha y con una confianza de hierro, Maradona tomó el balón desde su propio campo tras un pase de Héctor Enrique. El mediapunta argentino fue apilando rivales, quienes hicieron lo imposible para quitarle la posesión, pero sin éxito.

Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Peter Shilton quedaron en el camino presenciando en carne propia la habilidad del ‘10’, quien marcaba el 2-0 parcial de la ‘Albiceleste’ en el Estadio Azteca.

El gol de Maradona quedó inmortalizado en la memoria del futbol

Con un estadio colmado con cerca de 114,580 espectadores, Maradona marcó el gol más emblemático de los mundiales. Sin embargo, este también fue inmortalizado por Víctor Hugo Morales, periodista y narrador que le sumó aún más épica con su relato con frases como “Barrilete cósmico" y "¿De qué planeta viniste?".

52 metros recorridos. 44 pasos. 12 toques al balón con la zurda. 10,87 segundos. Gol. La mayor obra de arte en la historia de los Mundiales. Contra Inglaterra en México 1986.



¿Su autor? Diego Armando Maradona.



Hoy, hace 38 años. El resto es historia. 🇦🇷

pic.twitter.com/beQUYxhPye — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2024

Maradona cerró un Mundial histórico con Argentina

El ‘Pelusa’ marcó 5 goles a lo largo del torneo, siendo el primero de ellos ante Italia en la fase de grupos. Luego llegarían los dos tantos contra Inglaterra en cuartos de final y firmaría otras dos anotaciones ante Bélgica en semifinales. Si bien no marcó en la final, fue importante para que Argentina sea campeona del mundo frente a Alemania y hoy, a 65 años de su nacimiento, aún sigue siendo recordado como una leyenda.