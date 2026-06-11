Corona llevará la emoción del Mundial a todo México con Caravana Corona

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Corona celebra eso que hace único a México: su forma de vivir, compartir y transformar cada momento en una celebración. Bajo la campaña “El Extra de México es Mundial”, la marca reconoce esa actitud que distingue a los mexicanos dentro y fuera de la cancha: la pasión, la unión, la creatividad y esa manera tan nuestra de hacer que cualquier encuentro se sienta más grande.

Como parte de esta campaña nace Caravana Corona, una iniciativa creada para acercar la emoción del futbol a más personas y llevar el espíritu mundialista a distintos rincones del país. Porque el Mundial no solo se vive en los estadios; también se vive en las calles, en las plazas, en los barrios y en todos esos espacios donde las comunidades se reúnen para alentar, celebrar y compartir la pasión por el futbol.

Con esta caravana, Corona recorrerá 32 estados y más de 62 municipios de la República Mexicana, llevando pantallas, sillas, mesas y todo lo necesario para que familias, amigos y comunidades enteras puedan disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo y en un ambiente pensado para celebrar juntos.

La iniciativa contempla más de 400 transmisiones en vivo de los 104 partidos del Mundial, convirtiendo diferentes plazas y espacios públicos en puntos de encuentro para vivir cada jugada, cada gol y cada momento del torneo como una experiencia colectiva.

Caravana Corona busca conectar a México a través de la emoción del futbol, creando recuerdos y acercando la fiesta mundialista a más corazones. Una forma de demostrar que la pasión por este deporte se vive en todo el país y que, cuando México se reúne, la celebración se vuelve todavía más grande.

Porque el futbol nos une, las calles también son tribuna y el extra de México es mundial.