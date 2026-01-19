Corona marca el inicio del fin de semana del Juego de Leyendas celebrando el EXTRA de México rumbo al Mundial

Monterrey fue el escenario donde arrancaron las actividades del Juego de Leyendas, un evento que reunió a figuras históricas del futbol mexicano y que sirvió como punto de partida para el camino hacia 2026. Desde el Media Day, la presencia de las leyendas recordó por qué su trayectoria sigue siendo parte fundamental de la memoria colectiva del país.

Durante la jornada, Corona presentó el teaser de su campaña rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: El Extra de México es Mundial. La pieza funcionó como un adelanto del mensaje que acompañará a México en esta etapa, celebrando el orgullo nacional, la pasión de la afición y la manera en que el país se prepara para recibir al mundo.

Más tarde, las actividades continuaron con una cena donde las leyendas volvieron a reunirse en un ambiente relajado. Esta convivencia reforzó el espíritu del fin de semana: reconocer el legado del futbol mexicano y conectar este momento con una campaña que busca inspirar a todos los aficionados.

Estas primeras actividades dejaron la base de una narrativa que seguirá creciendo conforme avance el fin de semana y que reafirma un mensaje claro: México tiene un EXTRA que trasciende generaciones y que está listo para compartirse con el mundo rumbo al 2026.

El Extra de México es Mundial.

#ElExtraDeMéxicoEsMundial #CoronaFIFAWC26