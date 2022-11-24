Crisis de la concacaf se refleja en el Mundial | Protagonistas Extra

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¡SE ENCENDIÓ EL DEBATE! 🔥🔴⚪ Chivas ya no convence como antes y en La Mesa Protagonista analizan si el Rebaño perdió el nivel que mostró hace un torneo. ¿Qué está pasando? 👀
¡NUNCA ES TARDE PARA CUMPLIR TUS SUEÑOS! 🙂↕️💪🏁 Frankie Muniz, el inolvidable protagonista de “Malcolm el de en medio”, cambió los sets de televisión por las pistas y ahora demuestra que su pasión por la velocidad va MUY en serio. 🔥
¡Djokovic quedó sorprendido! 😱🇲🇽 El tenista serbio vivió un momento completamente inesperado en México. 🎾🔥 ¡Así fue la locura que dejó a todos hablando!
¿Experiencia o renovación? 🇲🇽🔥 Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Jesús Gallardo están en el debate. ¿Rafa Márquez debe mantenerlos o llegó la hora de apostar por una nueva generación?
¿Las Águilas son el equipo a vencer? 🦅🏆 La Mesa Protagonista analiza si América es el gran favorito para conquistar la Leagues Cup 2026. ¡Se abre el debate! 🔥
¡El Rebaño ilusiona y La Máquina genera dudas! Chivas viene de una contundente victoria y Cruz Azul busca respuestas. ¡La Mesa Protagonista lo analiza todo!
América no solo gana: también convence. 🦅 Guillermo Almada está apostando fuerte por la cantera y las Águilas ya muestran una identidad diferente.
La MLS está abriendo cada vez más espacio para los jóvenes y los resultados comienzan a notarse. ¿Qué está haciendo diferente a la Liga MX?
América arrancó con fuerza bajo el mando de Guillermo Almada y ya hay señales de la identidad que el técnico uruguayo quiere imponer en Coapa. ¿Las Águilas ya juegan a su estilo?
El futuro de Armando “La Hormiga” González está en el aire. Olympiacos quiere llevarlo a Grecia y el debate está abierto: ¿debe Chivas dejarlo ir o mantener a su goleador?