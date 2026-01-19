Cristiano Ronaldo estrena casa de más de 500 millones; así luce

Cristiano Ronaldo ha comenzado a planear su futuro una vez que se aleje por completo del futbol profesional. Ante esta situación, el astro portugués ha tomado la decisión de estrenar una casa que está valuada en más de 25 millones de euros, por lo que es preciso que conozcas cómo luce.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte, Cristiano Ronaldo también cuenta con un patrimonio espectacular que lo hace un deportista multimillonario. Un ejemplo de lo anterior es la residencia que tiene en Portugal, la cual tiene un valor extraordinario.

¿Cómo luce la nueva casa de Cristiano Ronaldo?

Lo primero que tienes que saber es que la nueva residencia de Cristiano Ronaldo se ubica en la localidad de Cascais, misma que se encuentra a poco más de 20 kilómetros de Lisboa. Se sabe, además, que su valor es de 25 millones de euros; es decir, más de 510 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Te puede interesar: WWE confirma NUEVOS CAMBIOS para Wrestlemania 42

Te puede interesar: Expiloto de la Fórmula 1 destroza a Max Verstappen

A nova mansão de Cristiano Ronaldo avaliada em 30 milhões de libras (R$ 215 milhões), situada em Cascais, litoral de Portugal, conta com:



- Oito quartos todos com suítes

- Torneiras de ouro maciço

- Piscinas internas e externas

- Quadras de areia

- Uma praia interna

- Peças… pic.twitter.com/oF8N01xcmI — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 10, 2026

Su nuevo hogar cuenta con una extensión que supera los cinco mil metros cuadrados de construcción, pues se levanta sobre una parcela de 12 mil metros cuadrados, un espacio lo suficientemente grande para que se integren distintas áreas para él, Georgina Rodríguez y sus hijos.

El nuevo hogar de Cristian Ronaldo cuenta con una piscina interior y exterior, así como un gimnasio exclusivo y un cine privado junto a un garaje que cuenta con una capacidad para 20 automóviles. Cabe decir que la casa comenzó a construirse en 2020, por lo que después de seis años ya puede ser habitada.

¿Cristiano Ronaldo estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cristiano Ronaldo no solo formará parte de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, sino que es muy probable que el astro portugués llegue a la marca de los mil goles en este evento con la Selección de Portugal.