Expiloto de Fórmula 1 destroza a Max Verstappen; así apoyó la declaración de Checo Pérez

En los últimos días Sergio, Checo Pérez, concedió unas declaraciones respecto a la forma en cómo tuvo que adaptarse a las exigencias de Red Bull durante su paso por la escudería, así como lo difícil que es ser compañero de Max Verstappen cuando la constructora le brinda prácticamente todo al neerlandés.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Estas declaraciones sacudieron a la Fórmula 1 debido a lo complicado que hoy en día luce trabajar para la escudería austriaca. Además, tal situación fue corroborada por un expiloto profesional, quien coincidió con las palabras de Checo Pérez luego de analizar lo que ocurre en Red Bull.

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre las declaraciones en contra de Max Verstappen?

Durante una charla con el portal AS, Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1 nacido en Colombia, coincidió con las palabras de Checo Pérez al asegurar que un piloto con la personalidad de Max Verstappen, de cierta forma, puede ser un tanto complicada al momento de analizar los resultados en individual y equipo.

Te puede interesar: La mexicana que es experta en artes marciales y podría firmar con la WWE

Te puede interesar: Los partidos que Cruz Azul podría jugar en el Estadio Azteca

Montoya explica que formar parte del mismo equipo de Max Verstappen es un desafío muy grande no solo por lo que ocurrió con Checo Pérez, sino también por lo que sucedió en la temporada pasada con Liam Lawson y Yuki Tsunoda, los cuales nunca pudieron acoplarse al estilo del neerlandés.

Además, el sudamericano enfatizó que sí existe un favoritismo hacia Verstappen en Red Bull, sobre todo, por el tetracampeonato que sumó en los últimos años. Ante ello, reconoció que es muy complicado que el neerlandés tenga el mismo trato con otra escudería, por lo que lo mejor para él sería mantenerse en ella durante más tiempo.

¿Cuándo hace su debut en Cadillac Checo Pérez?

Estamos a poco menos de dos meses para el inicio oficial de la Fórmula 1 2026 , pues el calendario establece que la primera carrera será el GP de Melbourne, Australia, el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Aquí, Checo Pérez y Valtteri Bottas finalmente harán su debut a través de su nueva escudería, Cadillac.