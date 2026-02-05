Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños en medio de la incertidumbre y con RIESGO de cambiar de equipo

Cristiano Ronaldo cumple 41 años este 5 de febrero de 2026 en uno de los momentos más tensos desde su llegada al futbol de Arabia Saudita. Lejos de la celebración, el portugués atraviesa una crisis abierta con la estructura que rige la liga, justo cuando su figura sigue siendo el principal enfoque internacional del proyecto saudí.

La tensión estalló luego de que CR7 se negara a disputar el partido ante Al-Riyadh y, de acuerdo con diversos reportes, tampoco estaría disponible para el duelo frente a Al-Ittihad. Aunque no existe un comunicado oficial, todo apunta a un profundo malestar con el Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo que controla a los clubes más poderosos del campeonato.

Cristiano considera que el Al-Nassr ha quedado por debajo en el reparto de recursos y refuerzos, mientras el Al-Hilal continúa fortaleciéndose con fichajes de alto nivel. La percepción de un favoritismo en los fichajes ha provocado un quiebre que ya no se limita a lo deportivo, sino que toca directamente su rol como emblema del proyecto saudí.

El detonante definitivo habría sido el movimiento de mercado que involucró a su ex compañero en el Real Madrid, Karim Benzema, quien reforzó al Al-Hilal, rival directo en la lucha por el título. Para Cristiano, este gesto confirma que la balanza está inclinada y que la liga ha perdido la equidad competitiva que se prometió cuando él decidió llegar a la liga saudí.

¿Cristiano Ronaldo saldría de Arabia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En medio de este escenario, los rumores sobre una posible salida han cobrado fuerza, Cristiano tiene contrato vigente con Al-Nassr, aunque existe una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros. Si no recibe garantías inmediatas de cambios estructurales y deportivos, su continuidad estaría en duda.

La prioridad absoluta del portugués es llegar en plenitud a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que él mismo ha confirmado como el último de su carrera a nivel selección. Por ello, cualquier decisión se evaluará desde el impacto que tenga en su ritmo competitivo, en el radar aparecen escenarios como la MLS, un regreso al Manchester United o Sporting de Lisboa, aunque por ahora no hay nada oficial.

La antesala de un objetivo histórico: los mil goles

A pesar del conflicto con su actual club, Cristiano Ronaldo mantiene un nivel físico notable. Con 117 goles desde su llegada al Al-Nassr, el portugués continúa acercándose a una marca, los mil goles oficiales en su carrera profesional.

Ese objetivo histórico sigue siendo uno de sus principales motores, sin embargo, el contexto que rodea su cumpleaños número 41 plantea una incógnita mayor, si la liga saudí estará dispuesta a ceder ante la presión de su máxima figura o si el proyecto que él mismo ayudó a construir podría perder a su principal estandarte antes de tiempo.