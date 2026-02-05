Arquero seleccionado nacional, anuncia GRAVÍSIMA LESIÓN y le dice ADIÓS a la Copa Mundial de la FIFA a casi cuatro meses

Marc-André ter Stegen, arquero que recientemente salió del Barcelona con destino al Girona de España ha anunciado un desgarrador mensaje en sus redes sociales, revelando que tras una lesión necesitará ir a operación lo que forzosamente lo alejará de las canchas por meses y con lo cual se pierde la oportunidad de ser convocado por Alemania para la Copa Mundial de la FIFA.

El Mundial está a solo cuatro meses (poco más) de arrancar y es imposible que el guardamenta sea operado, se recupere, vuelva a la actividad y se gane un lugar entre la lista de convocados por lo que de manera anticipada se estima que no irá al Mundial siendo una de las grandes ausencias por lesión para este certamen que comienza el 11 de junio con el México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Ter Stegen había padecido en Barcelona de lesiones, algunas de estas de la espalda y lo habían mantenido lejos del arco blaugrana hasta que en este mercado pudo salir, para encontrar minutos y regularidad, pero una lesión en su último partido lo mantendrá alejado a sus 33 años. Si bien su carrera no está condicionada por su edad y posición, el perder el Mundial y la temporada si es un golpe.

Este es el mensaje de Ter Stegen sobre su lesión que necesita operación

"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", adelantó el portero quien ha militado en Borussia Mönchengladbach, Barcelona y Girona.

"El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará", explicó el arquero quien así adelantó los problemas que se avecinan.

"No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía. Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré", sentenció el guardameta en redes sociales.