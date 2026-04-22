Cristiano Ronaldo se mete a la final de la Liga de Campeones

Cristiano Ronaldo está a la puerta de un nuevo título continental en suy amplio palmarés. El astro portugués y el Al-Nassr se metieron a la final de la Liga de Campeones de Asia 2 tras golear 5-1 al Al-Ahli en la semifinal de la competición. A pesar de que no anotó, el ex futbolista del Real Madrid fue titular y disputó 78 minutos en el cotejo. Su rival será el Gamba Osaka de Japón, club que viene a la alza y será un duro rival para el cuadro árabe.

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Kingsley Coman se paró con el pie derecho el día de hoy y firmó un triplete para encaminar el triunfo del Al-Nassr ante el cuadro qatarí. Angelo Gabriel también rompió la red y Abdulla Al-Hamdan puso la 'cereza en el pastel' con el quinto tanto a 10 minutos del final del compromiso. Con este resultado, CR7 y compañía sueñan con el doblete y podría ser la primera gran temporada de ensueño para el luso desde su llegada al continente asiático.

Líderes en la liga

El momento dulce que vive el Al Nassr también se ve reflejado en el torneo local. Los dirigidos por Jorge Jesus están en el primer lugar de la Superliga Árabe con 76 unidades tras 29 partidos jugados, ocho puntos más que el Al-Hilal y 10 unidades más que el Al-Ahli, clubes que son sus más cercanos perseguidores.

Con ello, Cristiano Ronaldo y el cuadro árabe aspiran a un doblete que sería histórico y podría ser un parteaguas en la carrera del portugués desde su llegada al Al-Nassr. Cabe recordar que, el canterano del Sporting de Lisboa no ha ganado un título grande desde que arribó a Arabia Saudita en 2022.