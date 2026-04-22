Barcelona 1-0 Celta de Vigo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 22 de abril, partido de la jornada 33 de LaLiga; marcador online, por internet y en línea

El Camp Nou abre sus puertas este miércoles 22 de abril para un duelo de contrastes en la Jornada 33 de LaLiga. El Barcelona, líder sólido del campeonato, recibe al RC Celta de Vigo con un objetivo claro: sacudirse el polvo tras su reciente eliminación en la Champions League a manos del Atlético de Madrid y dar un paso definitivo hacia el título doméstico.

El equipo de la Ciudad Condal llega con la moral herida pero con un dominio liguero incuestionable. Con Lamine Yamal como principal arma de desequilibrio y una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid, los dirigidos por el banquillo culé saben que no pueden permitirse distracciones. Sin embargo, no será un trámite sencillo; el Celta, ubicado en la sexta posición, se ha consolidado como la gran revelación de la temporada y llega urgido de puntos para asegurar su plaza en competiciones europeas.

A pesar de las bajas por lesión de Raphinha y Christensen, el Barcelona confía en su fortaleza como local. Por su parte, los celestes, liderados por figuras como Iago Aspas y el ex-blaugrana Marcos Alonso, sueñan con dar la campanada en un escenario donde los locales promedian casi tres goles por encuentro.

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