BOMBAZO: En Argentina aseguran que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarían juntos un partido
Lo que ningún equipo ha logrado hasta el momento podría darse en la Bombonera de Boca Juniors
El sueño de todos los aficionados que crecieron con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fue verlos jugar juntos en un club, luego de que la IA afirmara quién de los 2 es mejor. Ahora, al final de las carreras de ambos se puede dar en un partido que sería de ensueño, pues así lo aseguran desde Argentina y se podría dar a finales de este año.
Carlos Tévez, quien se retiró de las canchas hace 4 años, afirmó en el podcast de Boca Contra Todos que quiere hacer un partido de despedida en la Bombonera a finales de 2026. Para ello, buscará reunir a sus excompañeros de equipo y, entre las propuestas, está juntar a Ronaldo y Messi en un mismo equipo, algo impensado.
"[A Cristiano] lo voy a buscar yo y al enano [Messi] también lo voy a buscar yo", mencionó Tévez. Además de confesar que otro de los grandes jugadores a que invitará será Wayne Rooney, con quien hizo dupla en el Manchester United de Alex Ferguson.
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Los equipos con los que jugó Tévez con Cristiano y Messi
Carlos compartió vestidor con CR7 a finales de los 2000, cuando ambos fueron figuras en el Manchester United que dirigía Alex Ferguson. Ambos jugadores hicieron una buena mancuerna junto con Rooney, por lo que en esa época ganaron la Premier League, el Mundial de Clubes y la Champions League.
Mientras que Tévez compartió muchos años vestidor con Messi en la Selección de Argentina. El "Apache" y el exjugador del Barcelona fueron juntos a los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
@bocajrscontratodos ¡𝘾𝘼𝙍𝙇𝙊𝙎 𝙏𝙀𝙑𝙀𝙕 𝙑𝙊𝙇𝙑𝙀𝙍𝘼 𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼𝙍 𝙀𝙉 𝙇𝘼 𝘽𝙊𝙈𝘽𝙊𝙉𝙀𝙍𝘼!🔟🟡🔵 Se confirmó que Carlos #Tevez hará su despedida a fin de año en La #Bombonera. Tras una reunión con Juan Román #Riquelme, se cerró la fecha el Apache tendrá su partido homenaje en el Templo frente a todos los hinchas Xeneizes. Hace un tiempo Carlitos ya había adelantado algo de su despedida cuando contó que invitará a leyendas como Pirlo, Rooney, Buffon y se ilusionó con juntar por primera vez en un mismo equipo a Lionel #Messi y Cristiano #Ronaldo ♬ sonido original - Boca Contra Todos
Los demás jugadores que estarían junto a Cristiano y Messi
El "Apache" reveló que invitará a grandes estrellas del futbol. Por ejemplo, de porteros quiere a Gianluigi Buffon y a Edwin van der Sar. Además de otros cracks que ahora ya están retirados, como:
- Patrice Evra
- Río Ferdinand
- Nemanja Vidic
- Leonardo Bonucci
- Andrea Pirlo
- Paul Scholes
- Juan Román Riquelme, por mencionar algunos.