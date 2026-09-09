BOMBAZO: En Argentina aseguran que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarían juntos un partido

El sueño de todos los aficionados que crecieron con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fue verlos jugar juntos en un club, luego de que la IA afirmara quién de los 2 es mejor. Ahora, al final de las carreras de ambos se puede dar en un partido que sería de ensueño, pues así lo aseguran desde Argentina y se podría dar a finales de este año.

Carlos Tévez, quien se retiró de las canchas hace 4 años, afirmó en el podcast de Boca Contra Todos que quiere hacer un partido de despedida en la Bombonera a finales de 2026. Para ello, buscará reunir a sus excompañeros de equipo y, entre las propuestas, está juntar a Ronaldo y Messi en un mismo equipo, algo impensado.

Tévez quiere juntas a los futbolistas en un mismo equipo para su partido de despedida.|Cristiano Ronaldo y Leo Messi

"[A Cristiano] lo voy a buscar yo y al enano [Messi] también lo voy a buscar yo", mencionó Tévez. Además de confesar que otro de los grandes jugadores a que invitará será Wayne Rooney, con quien hizo dupla en el Manchester United de Alex Ferguson.

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Los equipos con los que jugó Tévez con Cristiano y Messi

Carlos compartió vestidor con CR7 a finales de los 2000, cuando ambos fueron figuras en el Manchester United que dirigía Alex Ferguson. Ambos jugadores hicieron una buena mancuerna junto con Rooney, por lo que en esa época ganaron la Premier League, el Mundial de Clubes y la Champions League.

Mientras que Tévez compartió muchos años vestidor con Messi en la Selección de Argentina. El "Apache" y el exjugador del Barcelona fueron juntos a los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Los demás jugadores que estarían junto a Cristiano y Messi

El "Apache" reveló que invitará a grandes estrellas del futbol. Por ejemplo, de porteros quiere a Gianluigi Buffon y a Edwin van der Sar. Además de otros cracks que ahora ya están retirados, como:

