Cruz Azul a un paso de cerrar la fase regular como superlíder del Apertura 2025

Cruz Azul se consolidó como líder momentáneo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a falta de únicamente una jornada para concluir la fase regular. La Máquina aseguró la cima de la tabla al vencer a Puebla por un contundente marcador de 3-0 en la jornada 16, alcanzando así los 35 puntos.

La Máquina ha aprovechado los resultados de sus competidores directos para asegurar la ventaja en la tabla, los rivales más cercanos del equipo cementero dejaron puntos importantes en el camino durante la penúltima fecha. En la parte alta de la clasificación, Toluca empató 1-1 frente al Atlas, mientras que el Clásico Regio también culminó con un 1-1 entre Monterrey y Tigres. Por su parte, América venció a León por 2-0 colocando en tercer lugar, manteniéndose en la pugna por los primeros lugares, cabe recalcara que la diferencia entre el primer y el quinto lugar es de solo cuatro puntos.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón exhibe una fase regular robusta, a pesar de que el futbol mostrado a lo largo del torneo no fuera el mas vistosos, el entrenador argentino tiene uno de los mejores porcentajes de efectividad en su primer torneo al mando de Cruz Azul. Producto de diez partidos ganados, cinco empates y solamente una derrota, la cual fue sufrida ante Xolos de Tijuana,los de La Noria depende de sí mismos para asegurar matemáticamente el liderato general en la jornada 17 y última, justo antes del inicio de la Liguilla del Apertura 2025.

El partido estelar de la jornada 17 se jugará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla , donde Cruz Azul enfrentará a Pumas, en un partido complicado donde el equipo universitario buscará una victoria que le permita acceder a la fase de Play-In del torneo. Este rendimiento de 30 o más puntos en la fase regular representa el cuarto torneo que el club logra bajo la gestión deportiva de Iván Alonso, un indicador de la consistencia obtenida por la institución en la última administración.