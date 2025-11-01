OFICIAL: Cruz Azul cambia de estadio para la Jornada 17 del Apertura 2025, ¿en dónde jugará?

¡OFICIAL! El Cruz Azul anunció que el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ante los Pumas de la Universidad se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, tal y como sucedió en el certamen anterior en donde el mismo se encuentro también se jugó en casa de La Franja debido a la cláusula que impuso el conjunto Auriazul al prestarle su inmueble a la Máquina Celeste.

A través de sus redes sociales, el conjunto celeste dio a conocer el cambio de sede para la última jornada del torneo regular, en donde buscará el triunfo ante el conjunto de Efraín Juárez para aspirar al liderato general del torneo.

Aprovechando nuestro encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, anunciamos: pic.twitter.com/IvmkVLY8IP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 1, 2025

"A nuestros aficionados y público en general anunciamos que, tal como sucedió en el torneo Clausura 2025, nuestro partido de local ante Pumas de la UNAM será disputado en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza. Este partido, que será la última jornada del torneo antes del inicio de la Liguilla, será el día sábado 8 de noviembre con horario por confirmar", informó la Máquina Celeste en su cuenta oficial de X.

De esta manera se confirma lo que adelantó David Medrano durante la transmisión del partido entre Puebla y Cruz Azul y la Máquina Celeste buscará el liderato general en otra ciudad gracias a la cláusula que impuso Pumas en donde los Celestes no pueden jugar como local ante los Auriazules en el Estadio Olímpico Universitario.

Golazo de Jeremy Márquez desde fuera del área | Puebla vs Cruz Azul | Jornada 16 Liga MX | Apertura 2025

¿Cómo quedó el partido entre Cruz Azul y Pumas en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX?

En el torneo Clausura 2025, Cruz Azul y Pumas se enfrentaron en el Estadio Cuauhtémoc en partido de la fase regular, en donde la Máquina Celeste se llevó el triunfo por marcador de 3-2 gracias a los goles de Rodolfo Rotondi que metió doblete y Andrés Montaño, mientras que por Pumas descontaron Ignacio Pussetto y Adalberto Carrasquilla.