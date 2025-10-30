¡A NADA DE UNA SANCIÓN! Cruz Azul, al borde de no cumplir con la regla de menores

Cruz Azul se encuentra a 161 minutos de cumplir con la Regla de Menores en el Torneo Apertura 2025 . Hasta el momento, los juveniles del equipo suman 1,009 minutos de los 1,170 exigidos por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Entre los futbolistas que más han contribuido destacan Luka Romero (2004) con 724 minutos, Amaury Morales (2005) con 101, Jorge Rodarte (2004) con 94, Jaziel Velázquez (2005) con 56 y Mateo Levy (2006) con 34 minutos.

Actualidad de Cruz Azul

Actualmente, La Máquina se ubica en la tercera posición de la tabla general con 32 puntos, resultado de 9 triunfos, 5 empates y una derrota. En sus últimos cinco encuentros, el conjunto de Nicolás Larcamón ganó dos, empató dos y perdió uno, siendo su único revés ante Xolos como visitante.

En las jornadas 16 y 17, Cruz Azul visitará a Puebla y enfrentará a Pumas, ambos duelos programados en el Estadio Cuauhtémoc, donde el cuadro celeste no podrá actuar como local administrativo ante los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario.

A nivel general, siete clubes de la Liga MX aún no alcanzan los minutos establecidos por la Regla de Menores, que busca impulsar la participación de jugadores nacidos a partir de 2003. La FMF exige un total de 1,170 minutos en la fase regular, cifra que aumentará a 1,530 en futuras ediciones del torneo.

El incumplimiento de esta disposición implica sanciones deportivas y económicas, entre ellas la pérdida de tres puntos en la tabla general y la reducción del 15% en ingresos por derechos de formación, lo que impactará el cálculo del cociente.